Osnabrück. Jeder kennt das Gefühl. Alle reden davon: Philosophen, Soziologen, Politiker und nicht zuletzt Gehirnforscher. Manche streiten darüber. Doch was ist das eigentlich, Heimat? Eine einfache Antwort gibt es nicht. Daher haben wir Menschen in unserer Region gefragt.

Unsere Fotografen haben Leserinnen und Leser im Nordwesten Deutschlands besucht, um genau das herauszufinden. Was ist für sie Heimat? Die Herausforderung: Die Antwort musste sich auf einen Satz beschränken. Nahezu jeden Tag werden neue Protagonisten hinzukommen.

Helmut Schmidt

Besonders an Bad Iburg habe ich eine Narren gefressen, sagt Helmut Schmidt (77). Der ehemalige Polizeibeamte ist seit seiner Pensionierung im Jahr 2001 intensiv mit der Kamera in seiner Heimat unterwegs. Er macht seine Bilder wie hier auf der Landesgartenschau in Bad Iburg mit seiner Kodak Retinette 1B von 1961.

„Heimat ist für mich überall, wo ich freundliche Menschen treffe.“ Helmut Schmidt





Franz Bruns

Kapitän Franz Bruns (59), liebevoll „Hafenyeti“ genannt, mag seine „MS Papenburg“ in Papenburg. Bruns ist seit 25 Jahren Hafenkapitän in Papenburg, wo die großen Kreuzfahrtschiffe auf der Meyer Werft gebaut werden. Vor sechs hat er seine Liebe Monika gefunden. Sie darf an seiner Seite nicht mehr fehlen.





„Heimat ist für mich Wasser, mein Land, meine Liebe." Franz Bruns





Patrizia Brancato

Patrizia Brancato (46) ist geboren in Neapel unterhalb des Vesuv. Mit 14 Jahren kam sie mit ihren Eltern und acht Geschwistern nach Deutschland. Ihr Vater hatte von1989- 1998 bereits eine Pizzeria in Bissendorf, in der sie ab und zu im Service half. Mit ihrem Mann und drei Kindern zog sie 2004 wieder nach Bissendorf, wo sie nun in ihrem eigenen Lokal aufs herzlichste die Gäste mit leckerer italienischer Küche versorgt.

Anzeige Anzeige





„Heimat ist, wo ich mit meiner Familie in Ruhe und Frieden leben kann." Patrizia Brancato





Karl-Heinz Becker



Karl-Heinz Becker (63) ist Wanderschäfer. In Ganderkesee geboren und aufgewachsen, bekam er mit 14 Jahren das erste Schaf. Der gelernte Maurer arbeitete in jungen Jahren auf dem Bau und war dann 30 Jahre bei Mercedes-Benz in Bremen tätig. Schafe hatte er nebenbei aber immer.

„Heimat ist Natur." Karl-Heinz Becker





Bonita Huser



Schwester Bonita Huser (77) lebt und arbeitet in der Wärmstube des ehemaligen Franziskanerklosters in Osnabrück. Geboren in Hunteburg (Landkreis Osnabrück) , ist die Thuiner Franziskanerin im Alter von 35 Jahren nach Brasilien gegangen, wo sie als Missionarin im Amazonasgebiet tätig war. Aus Gesundheitsgründen kehrte sie vor einem Jahr nach Osnabrück zurück, wo sie unter anderem Sprachkurse für Flüchtlinge gibt.

"Die wirkliche heimat kommt von innen und trifft das Herz. Sie ist da, wo ich geliebt werde." Bonita Huser





Maria Kohrmann-Unfeld



Maria Kohrmann-Unfeld (61) ist in Fürstenau geboren und aufgewachsen. Sie bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde in Osnabrück. Seit neun Jahren ist sie in ihrer Heimat als Gästeführerin und Märchenerzählerin unterwegs. Unter dem Pseudonym "Benedine Ziepelding" plaudert sie auf amüsante Weise, über Dinge die in Fürstenauer Ackerbürgerhäusern vor sich gehen.

"Heimat ist, wo sich ein Kreis für mich öffnet." Maria Kohrmann-Unfeld