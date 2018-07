Osnabrück. Jeder kennt das Gefühl. Alle reden davon: Philosophen, Soziologen, Politiker und nicht zuletzt Gehirnforscher. Manche streiten darüber. Doch was ist das eigentlich, Heimat? Eine einfache Antwort gibt es nicht. Daher haben wir Menschen in unserer Region gefragt.

Unsere Fotografen haben Leserinnen und Leser im Nordwesten Deutschlands besucht, um genau das herauszufinden. Was ist für sie Heimat? Die Herausforderung: Die Antwort musste sich auf einen Satz beschränken. Nahezu jeden Tag werden neue Protagonisten hinzukommen.

Bonita Huser

"Die wirkliche heimat kommt von innen und trifft das Herz. Sie ist da, wo ich geliebt werde", sagt Schwester Bonita Huser. Die 77-Jährige lebt und arbeitet in der Wärmstube des ehemaligen Franziskanerklosters in Osnabrück. Geboren in Hunteburg (Landkreis Osnabrück) , ist die Thuiner Franziskanerin im Alter von 35 Jahren nach Brasilien gegangen, wo sie als Missionarin im Amazonasgebiet tätig war. Aus Gesundheitsgründen kehrte sie vor einem Jahr nach Osnabrück zurück, wo sie unter anderem Sprachkurse für Flüchtlinge gibt.









Maria Kohrmann-Unfeld

Maria Kohrmann-Unfeld (61) ist in Fürstenau geboren und aufgewachsen. Sie bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde in Osnabrück. Seit neun Jahren ist sie in ihrer Heimat als Gästeführerin und Märchenerzählerin unterwegs. Unter dem Pseudonym "Benedine Ziepelding" plaudert sie auf amüsante Weise, über Dinge die in Fürstenauer Ackerbürgerhäusern vor sich gehen.





"Heimat ist, wo sich ein Kreis für mich öffnet." Maria Kohrmann-Unfeld