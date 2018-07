Brake. Drei junge Männer sind am Wochenende mit dem Boot auf der Weser unterwegs gewesen. Dabei floss reichlich Bier, ein Kanu wurde gestohlen und schließlich fiel der Motor aus.

Am vergangenen Wochenende meldete sich der Führer eines Sportbootes über sein Mobiltelefon bei der Polizei in Brake. Er treibe mit seinen beiden Begleitern infolge Motorenausfalls manövrierunfähig im Fahrwasser der Weser und sehe aufgrund der starken Strömung keine Möglichkeit, festen Boden zu erreichen. Ein zufällig vorbeifahrender Schlauchbootfahrer stellte eine Schleppverbindung zu dem Havaristen her und schleppte das Sportboot zur Stadtkaje in Brake.

Drei alkoholisierte Bootsinsassen

Vor Ort trafen die zwischenzeitlich eingesetzten Beamten der Wasserschutzpolizeistation Brake auf drei alkoholisierte junge Männer an Bord eines kleinen Sportbootes. Bei der Befragung bemerkten die Beamten diverse leere Bierflaschen an Bord, sowie ein längseits mitgeführtes Kanu. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Führer des Sportbootes unter Alkoholeinfluss stand. Auf die Rückfrage was es denn mit eben diesem Kanu auf sich habe, wurde angegeben, dass man sich das Boot von einem Bekannten geliehen habe.

Kanu war gestohlen

Nur scheint dieser angebliche Bekannte nichts von dieser Leihgabe gewusst zu haben: Zwei Tage später wurde bei der Wasserschutzpolizeistation Brake der Diebstahl des Kanus angezeigt. Das Kanu wurde der Station der Wasserschutzpolizei Brake kurz darauf von anderer Stelle gemeldet, da es drohte, im Wasser der Weser zu versinken. Mit Unterstützung der Feuerwehr Brake konnten die Beamten der Wasserschutzpolizei das Kanu sichern und dem Eigentümer wieder übergeben. Auf die Insassen des Sportboots wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Gegen den Führer des Sportbootes wird der Vorwurf einer Ordnungswidrigkeit wegen Führens des Sportbootes unter Alkoholeinfluss erhoben.