Vechta. Der Stoppelmarkt 2018 in Vechta gehört zu den größten Volksfesten Deutschlands. Von Donnerstag, 16. August, bis Dienstag, 21. August 2018, werden mehr als 800.000 Besucher in der Kreisstadt erwartet.

Hier finden Sie das Programm des Stoppelmarkts am Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag.

Stoppelmarkt 2018 in Vechta: Das Programm am Donnerstag, 16. August

17 Uhr: Eröffnung mit DJ Tommy (Zelt: Twistringer Zelt)

18 Uhr: Jetzt geht's los! Schlagernacht (Zelt: Wein-Ellendorff)

18 Uhr: Welcome to the new NinEighties (Zelt: E1 Elemendorffburg)

18 Uhr: Grand Opening & Best Residenz Party (Zelt: Wunderbarzelt – Szene & Luder)

18 Uhr: Lampe N Haus (Zelt: Die 2 Dinklager)

18 Uhr: Blömer's ­ Stoppelmarkt­Opening mit der Skylight Disco DJ Dodo (Zelt: Festzelt Blömer)

18 Uhr: DJ Dodo (Zelt: Picker's Lutten – DAS Partyzelt)



20 Uhr: DJ Ernesto und Smile (Zelt: Kühling's Niedersachsenhalle)

21 Uhr: DJ Ohrwurm - Gulfhaus meets Kaponier (Zelt: Kaponierzelt)

Stoppelmarkt 2018 in Vechta: Das Programm am Freitag, 17. August

13 Uhr: Lampe N Haus (Zelt: Die 2 Dinklager)

14 Uhr: Blömer's Festzelt Café (Zelt: Festzelt Blömer)

18 Uhr: Blömer's ­ Partynacht mit Skylight Disco (Zelt: Festzelt Blömer)

20 Uhr: Club Charakter (Zelt: E1 Elemendorffburg)

20 Uhr: Party Nonstop mit DJ Lusic (Zelt: Wunderbarzelt – Szene & Luder)

20 Uhr: DJ Ernesto (Zelt: Kühling's Niedersachsenhalle)

20 Uhr: DJ Nucki & Son (Zelt: Picker's Lutten – DAS Partyzelt)

21 Uhr: Live Sensation (Zelt: Kühling's Niedersachsenhalle)

21 Uhr: Karaoke (Zelt: Wein-Ellendorff)

21 Uhr: Mofa 25 (Zelt: Kaponierzelt)

21 Uhr: Party mit DJ Tommy (Zelt: Twistringer Zelt)

Stoppelmarkt 2018 in Vechta: Das Programm am Samstag, 18. August

13 Uhr: Lampe N Haus (Zelt: Die 2 Dinklager)

14 Uhr: Blömer's Festzelt Café (Zelt: Festzelt Blömer)

15 Uhr: South-O-Burger Big Band (Zelt: Kühling's Niedersachsenhalle)

18 Uhr: Blömer's ­ Partynacht mit Skylight Disco (Zelt: Festzelt Blömer)

19 Uhr: Kaffeerausch goes goes Stoma (Zelt: Kaponierzelt)

20 Uhr: Disko Querbeet (Zelt: E1 Elmendorffburg)

20 Uhr: Best Residenz & COYcue (Zelt: Wunderbarzelt – Szene & Luder)

20 Uhr: DJ Ernesto (Zelt: Kühling's Niedersachsenhalle)

20 Uhr: DJ Dodo (Zelt: Picker's Lutten – DAS Partyzelt)

21 Uhr: Karaoke (Zelt: Wein-Ellendorff)

21 Uhr: Party mit DJ Tommy (Zelt: Twistringer Zelt)

22 Uhr: Smile (Zelt: Kühling's Niedersachsenhalle)

Stoppelmarkt 2018 in Vechta: Das Programm am Sonntag, 19. August

9.30 Uhr: Blömer's Sonntagsfrühstück (Zelt: Festzelt Blömer)

10 Uhr: Gottesdienst (Zelt: Kühling's Niedersachsenhalle)

11 Uhr: Lampe N Haus (Zelt: Die 2 Dinklager)

11 Uhr: Blasmusik mit dem Musikverein Lutten (Zelt: Picker's Lutten – DAS Partyzelt)

12 Uhr: Blömer's Suppentöpfe (Zelt: Festzelt Blömer)

13 Uhr: Spritten Sisters (Zelt. Kühling's Niedersachsenhalle)

13 Uhr: Familientag (Zelt: Wein-Ellendorff)

14 Uhr: Blömer's Festzelt Café (Zelt: Festzelt Blömer)

16 Uhr: Kinderschminken (Twistringer Zelt)

18 Uhr: Blömer's ­ Partynacht mit Skylight Disco (Zelt: Festzelt Blömer)

18.30 Uhr: Big Maggas (Zelt: Kühling's Niedersachsenhalle)

19 Uhr: DJ Westi (Zelt: Picker's Lutten – DAS Partyzelt)

20 Uhr: Cocktail Party (Zelt: Wunderbarzelt – Szene & Luder)

20 Uhr: Buddy & Soul (Kaponierzelt)

20 Uhr: DJ Ernesto (Kühling's Niedersachsenhalle)

Stoppelmarkt 2018 in Vechta: Das Programm am Montag, 20 August

8 Uhr: Blömer's Viehmarkt-Frühstück (Zelt: Festzelt Blömer)

9 Uhr: Lampe N Haus (Zelt: Die 2 Dinklager)

10 Uhr: Karaoke (Zelt: Wein-Ellendorff)

10 Uhr: Party mit DJ Tommy (Zelt: Twistringer Zelt)

11 Uhr: Empfang der Stadt Vechta

11 Uhr: We like Mondays (Zelt: E1 Elemendorffburg)

11 Uhr: Blömer's ­ Skylight Disco's sagenhafter Stoppelmarkt-Montag (Zelt: Festzelt Blömer)

11 Uhr: DJ Westi und DJ Dodo (Zelt: Picker's Lutten – DAS Partyzelt)

12 Uhr: DJ Ohrwurm (Zelt: Kaponierzelt)

14 Uhr: Live Sensation (Zelt: Kühling's Niedersachsenhalle)

20 Uhr: Coycue & Housedestroyer (Zelt: Wunderbarzelt – Szene & Luder)

20 Uhr: DJ Ernesto (Kühling's Niedersachsenhalle)

22 Uhr: Mickie Krause (Zelt: Kühling's Niedersachsenhalle)

Stoppelmarkt 2018 in Vechta: Das Programm am Dienstag, 21. August

13 Uhr: Lampe N Haus (Zelt: Die 2 Dinklager)

13 Uhr: It's time to say goodbye (Zelt: Wein-Ellendorff)

14 Uhr: Familientag & Blömer's Festzelt Café (Zelt: (Zelt: Festzelt Blömer)

15 Uhr: Familientag (Zelt: Twistringer Zelt)

18 Uhr: DJ Ernesto (Zelt: Kühling's Niedersachsenhalle)

18 Uhr: Blömer's ­ Stoppelmarkt­-Ausklang mit der Skylight Disco (Zelt: Festzelt Blömer)

20 Uhr: Latino Finale (Zelt: Wunderbarzelt – Szene & Luder)

Quelle: www.stoppelmarkt.de