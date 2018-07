Dach von Lagerhalle in Emlichheim stürzt bei Feuer ein

Emlichheim. In der Nacht zu Mittwoch ist es in Emlichheim in der Grafschaft Bentheim zu einem Brand einer großen Lagerhalle gekommen. Zum Teil stürzte das Dach des Gebäudes ein.