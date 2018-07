Nordhorn. Auf dem ersten Bauabschnitt der Nordhorner Nordumgehung sind die Asphaltarbeiten auf der Zielgeraden. Das 2,1 Kilometer lange Straßenteilstück zwischen der B 213 in Klausheide und der Wietmarscher Straße soll noch diesen Herbst für den allgemeinen Verkehr freigegeben werden.

Nur im Schritttempo schiebt der große lindgrüne Straßenfertiger sich auf seinen Raupenketten voran, aber er kennt keine Pause. Unaufhörlich füttert ihn sein gelber „Zwilling“, der direkt vorwegfahrende Beschicker, mit 200 Grad heißer Asphaltmischung, die ihm ganze Kolonnen von Sattelzügen in den Rachen schütten. Der Fertiger trägt das Mischgut in einem einzigen Arbeitsgang zu einer acht Meter breiten glatten Fahrbahndecke auf. Dahinter tanzt das Ballett der Straßenwalzen, um das noch heiße schwarze Asphaltband zu einem hochfesten Straßenbelag zu verdichten. So wächst die Nordhorner Nordumgehung auf ihrem ersten Teilabschnitt überraschend schnell von einem Sandwall zu einer erkennbaren Straße heran. (Weiterlesen: Viele Millionen Euro für den Straßenbau im Emsland)

Erster Bauabschnitt: 2,1 Kilometer

Vor allem für diesen etwa 2,1 Kilometer langen ersten Bauabschnitt drängt die Zeit. Erst wenn er fertig ist und als Umleitungsstrecke nutzbar ist, kann der Bau des „Südastes“ der künftigen Nordumgehung, der „neuen Wietmarscher Straße“, beginnen. Deshalb soll das Teilstück von der Bundesstraße 213 (in Höhe Rammelkamp) bis zur Wietmarscher Straße (L 67) noch in diesem Herbst komplett fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin ist noch viel zu tun.

15.000 Tonnen Walzasphaltmischung

Erst Anfang Juli haben auf diesem Abschnitt die Asphaltarbeiten begonnen. Für etwa 22.000 Quadratmeter Asphaltfläche werden insgesamt 15.000 Tonnen Walzasphaltmischung benötigt, die mit Lastwagen herangeschafft werden müssen. Zuvor war in den vergangenen Monaten mit Zehntausenden Kubikmetern Füllsand und Tausenden Tonnen Schottersteinen ein tragfähiger Unterbau für die Straße geschaffen worden.

Auf diesen Unterbau wurden in der vergangenen Woche zunächst 7800 Tonnen Asphaltmischung zu einer 14 Zentimeter dicken Tragschicht aufgetragen – für den großen Straßenfertiger und die übrigen Maschinen eine Sache von wenigen Tagen. Schotterunterbau und Asphalt-Tragschicht bilden zusammen quasi das „Fundament“ der neuen Straße.

Das nächste Teilstück der Nordumgehung (hier der Blick von der Wietmarscher Straße auf die Überführung nach Schleuse 1) wird erst später asphaltiert. Foto: Masselink





Acht Zentimeter starke Binderschicht

Über die Tragschicht wurde als zweite Asphaltlage eine acht Zentimeter starke Binderschicht gezogen. Und am gestrigen Montag begann das Aufbringen der obersten Deckschicht. Sie hat eine Stärke von vier Zentimetern und gilt als „Verschleißschicht“. So entsteht ein insgesamt fast einen halben Meter dicker Fahrbahnaufbau, der einen möglichst langlebigen Straßenausbau garantieren soll.

Als „Bypass“ erforderlich

Wenn die Arbeiten weiter nach Plan verlaufen, wird die Deckschicht bereits heute Abend komplett aufgetragen sein. Ausgespart wurden bisher aber die Anschlussbereiche an die B 213 und an die L 67. Für den Bau der Einmündungskreuzung in Klausheide muss die Bundesstraße zumindest halbseitig gesperrt werden. Einen Zeitplan dafür gibt es noch nicht. An der Wietmarscher Straße wird hingegen bereits an einer provisorischen Einmündung auf die L 67 gearbeitet. Sie ist als „Bypass“ erforderlich, um anschließend die neue Kreuzung bauen zu können.

Autos können ab Oktober fahren

Die Asphaltarbeiten werden aber auch in den kommenden Tagen weitergehen: Im Bereich des Brückenbauwerks Hertinsweges müssen die Fahrbahnrampen und veränderten Zuwegungen asphaltiert werden, um diesen viel genutzten Wirtschaftsweg über die Umgehungsstraße hinwegzuführen.

Auf der eigentlichen Umgehungsstraße folgt nach den Asphaltarbeiten der umfangreiche Endausbau. Vor der Verkehrsfreigabe müssen Seitenräume gestaltet, Schutzplanken und Leitpfähle aufgestellt und Fahrbahnmarkierungen sowie Beschilderungen angebracht werden. Etwa im Oktober könnten dann Autos dort fahren.