Wiesbaden. Die Zahl der Scheidungen in Niedersachsen und Bremen ist zurückgegangen.

2017 wurden rund 16 000 Ehen in Niedersachsen geschieden, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr waren es noch rund 17 100 Trennung durch richterlichen Beschluss. In Bremen sank die Zahl im selben Zeitraum um etwa 100 auf rund 1300 Scheidungen.

Niedrigster Stand seit 1992

Nach Angaben der Behörde in Wiesbaden wurden rund 100 Ehen in Niedersachsen nach einer Dauer von weniger als zwei Jahren aufgehoben. In Bremen waren es drei. Mehr als 2300 niedersächsische Paare waren mehr als 26 Jahre verheiratet. In Bremen waren 169 Paare vor ihren Scheidungen mehr als ein Vierteljahrhundert zusammen.

Bundesweit wurden 2017 laut Destatis 153 500 Ehen geschieden, knapp 9000 weniger als 2016. Weniger Scheidungen hatte es mit 135 000 zuletzt im Jahr 1992 gegeben.

