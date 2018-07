dpa/pm Oldenburg. Der Eigner des auf der Hunte gesunkenen Ausflugsbootes „Die Marianne“ hat sich bei den 27 Passagieren für den Schrecken und die Unannehmlichkeiten entschuldigt und bei den Helfern bedankt.

„Glücklicherweise hat sich keine der Personen verletzt, wenn auch der Schrecken groß gewesen ist“, sagte der Geschäftsführer von City Sailing, Ulrich Schaa, am Montag in Oldenburg. „Wir möchten uns besonders an dieser Stelle bei unseren Gästen aus Vlotho nochmal für den Schrecken und die Umstände, die wir Ihnen bereitet haben, entschuldigen! Wir waren sehr erleichtert, als wir Ihre tolle Reisegruppe, die wir kurz nach dem Schadensereignis in der Feuerwehr Wache 2 unversehrt und bei guter Laune angetroffen haben. Ihre positive Stimmung, mit viel Lachen, übertrug sich und baute uns als Schiffseigner wieder ein bisschen auf. Dafür danken wir Ihnen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein gesunkenes Ausflugsboot wird von Einsatzkräften der Feuerwehr mit einem Kran aus der Hunte gehoben. Das Schiff war am Nachmittag mit 28 Menschen an Bord gesunken. Alle Passagiere konnten unverletzt gerettet werden. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa





Das 10,5 Meter lange und 3 breite Meter Boot war am Samstag gegen 15 Uhr mit 27 Fahrgästen und zwei Besatzungsmitgliedern durch einen plötzlichen Wassereinbruch auf dem Weser-Nebenfluss Hunte in Oldenburg gesunken. Die Gruppe war auf der Rückfahrt von einem einstündigen Ausflug. Weil es nicht möglich war, das Wasser schnell genug herauszupumpen, steuerte die Crew sofort die Kaimauer an.

Am Ufer angekommen, gelang es den ersten Passagieren, eine rettende Leiter hochzuklettern. Die beiden Besatzungsmitglieder und ein Gast mussten trotzdem kurz ins Wasser.

Skipper gesucht

Schaa bedankte sich in einer Pressemitteilung auch bei den Einsatzkräften für den reibungslosen Ablauf der Bergungsaktion. „Auch dem Skipper des Sportbootes, der spontan sechs Gäste aufgenommen hat, möchten wir danken. Leider konnten wir uns bei ihm persönlich noch nicht bedanken, da wir ihn bisher nicht ausfindig machen konnten. Wir würden uns freuen, wenn er sich bei uns meldet“, heißt es weiter.

„Die Marianne“ wurde mit einem Autokran aus dem Wasser gehievt. Warum das Wasser so schnell eindringen konnte, wird noch untersucht. Es handelt sich um ein sogenanntes Börteboot mit einem Tiefgang von 80 Zentimetern, das hochseetüchtig ist und rund um Helgoland eingesetzt wird.