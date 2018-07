pm/mpoe Bad Bentheim. Die Bundespolizei hat am Sonntagvormittag auf der A30 nahe der deutsch-niederländischen Grenze bei einer Verkehrskontrolle fünf Kilogramm Cannabis und andere Drogen sichergestellt. Die Beamten fanden die Drogen im Wagen eines 36-jährigen, kurz nach dem dieser in die Bundesrepublik eingereist war.

Wie die Bundespolizei mitteilte, sei der Mann gegen 10 Uhr in einem Wagen mit niederländischem Kennzeichen über die Grenze gefahren. Auf dem Autobahnparkplatz Waldseite Süd bei Isterberg kontrollierte eine Streife der Bundespolizei das Fahrzeug. In einer Reisetasche entdeckten die Beamte das in einer Plastikfolie eingewickelte Marihuana. Im Portemonnaie des Fahrers fanden sie zudem geringe Mengen Amphetamine. Ein Schnelltest ergab, dass der Fahrer des Wagens zum Zeitpunkt der Kontrolle offenbar unter der Wirkung von Drogen stand. (Weiterlesen: Trotz verwaister Grenzposten – Kontrollen finden weiterhin statt)

Die Bundespolizisten nahmen den polnischen Staatsangehörigen fest. Ein Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn erließ Haftbefehl gegen den Mann, der sich nun in Untersuchungshaft befindet. Der Marktwert des beschlagnahmten Marihuanas liegt laut Mitteilung der Bundespolizei bei über 51.000 Euro. Der Fund reihe sich ein in eine Reihe weiterer aufgedeckter Schmuggelversuche auf der A30, heißt es an gleicher Stelle. Die Autobahn sei daher ein Brennpunkt bei der Einfuhr von Betäubungsmitteln.