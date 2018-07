Hannover. Handwerker sind derzeit gefragte Leute. In Niedersachsen suchen viele Betriebe händeringend Personal, die Auftragsbücher sind gefüllt. Die Auswirkungen sind vielerorts deutlich spürbar.

Wer einen Handwerker braucht, muss in Niedersachsen mitunter lange warten. „Die Betriebe sind gut ausgelastet“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Baugewerbe-Verbandes Niedersachsen, Matthias Wächter. Kunden eines Fliesenlegers müssten sich zum Beispiel in der Regel auf eine Wartezeit von mehreren Wochen einstellen. Bei Tischlerarbeiten ist es ihm zufolge ähnlich. Für eine kleine Reparatur, die innerhalb einer Stunde zu bewerkstelligen sei, müssten Privatkunden bis zu zwei Wochen warten. „Sobald es größere Projekte sind, sind die Vorlaufzeiten länger.“

Fachkräftemangel einer der Gründe

Ein Grund für die teils langen Wartezeiten bei Handwerksarbeiten ist der Fachkräftemangel. „Grundsätzlich melden alle Betriebe zunehmend Probleme bei der Besetzung von offenen Stellen“, sagte Marlene Zscherper von der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen.

Viele Betriebe hätten Nachwuchssorgen. Die Wirtschaftsreferentin verwies auf eine Umfrage des Niedersächsischen Handwerkstags, bei der von knapp 800 teilnehmenden Betrieben fast die Hälfte angab, dass sie 2017 Ausbildungsplätze nicht besetzen konnte. Mehr als 80 Prozent meldeten eine rückläufige Bewerberzahl. „Sollte die Auslastung der Betriebe weiter zunehmen, ist von längeren Wartezeiten auszugehen“, sagte Zscherper.

Regionale Unterschiede

Die Auftragslage im Baugewerbe ist Wächter zufolge regional unterschiedlich. Als zusätzliche Herausforderung für Betriebe im ländlichen Raum sieht er sogenannte Solo-Selbstständige. „Im Baugewerbe haben wir das Problem, dass zunehmend Ein-Mann-Unternehmer aus dem Ausland auf den Markt drängen.“ Ihm zufolge haben diese niedrigere Preise als heimische Betriebe mit mehreren Angestellten, die nach Tarif entlohnen. „Kleine Unternehmen haben es zunehmend schwerer.“ Auch Schwarzarbeit sei ein Problem. „Wir sind sehr dafür, dass der Zoll mehr Baustellen kontrolliert.“

Nach Einschätzung der Landesvertretung der Handwerkskammern braucht Niedersachsen mehr Handwerker. „Es ist damit zu rechnen, dass in den nächsten zehn Jahren 30 Prozent aller Betriebe in Niedersachsen einen Nachfolger benötigen, um den Betrieb zu erhalten. Dies stellt insbesondere eine Herausforderung für den ländlichen Raum dar“, sagte Zscherper. Nach den jüngsten Daten der Landesvertretung gibt es in Niedersachsen rund 83 000 Handwerksbetriebe mit rund 540 000 Beschäftigen.