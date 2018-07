Hannover. Seit Ende 2017 sitzt die niedersächsische AfD erstmals im Landtag. Fraktionschefin Dana Guth hat im April nach einem Machtkampf mit dem bisherigen Landeschef Paul Hampel auch den Vorsitz der zerstrittenen Landespartei übernommen. Im Interview spricht sie über die Erfahrungen im Landtag, den internen Streit und die Frage, wer zur AfD gehört.

Frau Guth, die AfD sitzt jetzt seit etwa acht Monaten im niedersächsischen Landtag. Wie war es bisher?

Spannend, zum Teil erwartet, anstrengend, und auch überraschend.

Was überrascht Sie?

Ich hatte erwartet, dass viele Themen straffer behandelt werden, dass es mehr um Ergebnisse und die brennenden Probleme im Land geht. Manche Themen werden seit Jahren, teils seit Legislaturen, immer wieder aus dem Schreibtisch geholt, und es passiert nichts.

Was wundert Sie daran?

Als jemand, der aus dem „normalen Arbeitsleben“ kommt, bin ich es gewöhnt, dass Dinge entschieden und umgesetzt werden. Aber nicht, dass sie so lange Zeit ohne Ergebnis bespielt werden.

Anzeige Anzeige

Haben Sie ein Beispiel?

In meinem Themenbereich Agrarpolitik die betäubungslose Ferkelkastration. Seit zehn Jahren ist klar, dass das Verbot kommt, seit fünf Jahren ist das Gesetz. Und dann zu sehen, dass nichts passiert, hat mich doch sehr überrascht. Daran verzweifeln die Landwirte.

Die Groko lobt sich ja dafür, wie viel sie in kurzer Zeit geschafft hat. Nehmen wir nur den Feiertag – da stimmten Sie zu. Also ist nicht alles schlecht?

Der zusätzliche Feiertag war ja eine Frage der bundesweiten Gerechtigkeit, und dass es der Reformationstag geworden ist, freut uns sehr. Aber wie lange darüber diskutiert wurde, war einfach überdimensioniert.

Die AfD-Fraktion im Bundestag ist auf Krawall gebürstet. In Niedersachsens Landtag machen Sie bisher meist einen anderen Eindruck. Sind Sie noch nicht im Tritt?

Krawall ist für uns kein Thema. Wir wollen Sachpolitik machen, und die anderen Parteien haben im Wahlkampf versprochen, uns auf dieser Sachebene zu stellen. Darauf warten wir bis heute. Krawall machen die anderen.

Was meinen Sie?

Wir sind im Landtag omnipräsent, obwohl wir die kleinste Fraktion sind. Es vergeht ja kaum ein Redebeitrag, bei dem der Abgeordnete einer anderen Partei erst einmal erzählt, warum die AfD nicht im Landtag sitzen sollte und was an uns schlimm und furchtbar ist. Keine Fraktion bekommt so viel Aufmerksamkeit wie wir. Aber nicht so, wie wir es gerne hätten.

Wie hätten Sie es denn gerne?

Die anderen Parteien sollten sich mit uns auf der Sachebene auseinandersetzen. Die Themen, die wir einbringen, sollten ernsthaft bearbeitet werden. Stattdessen üben sich die anderen Parteien in Totalverweigerung, nach dem Motto: Egal, was von der AfD kommt – es wird abgelehnt.

Ihr Vorgänger Paul Hampel findet, man solle ruhig die „Schmuddelkinder“ der Politik geben und Dampf im Parlament machen.

Ich finde schon, dass wir Dampf machen. Wer sich unsere Reden anschaut, sieht, dass wir im Ton scharf und hart an der Sache sind. Aber es soll doch nicht in einer Spirale enden. Wenn wir auf die Beleidigungen der anderen Parteien aus den vergangenen acht Monaten mit gleicher Münze reagieren würden, würden wir uns im Landtag nur noch anschreien und Beleidigungen um die Ohren hauen. Das wäre doch auch nicht gut, oder?

Es war aber abzusehen, dass Sie als AfD ausgegrenzt werden.

Wir sind gewählt worden, sonst säßen wir nicht im Parlament. Ich finde das auch im Sinne des Wählers unangemessen.

Jetzt haben Sie ja reichlich Angriffsfläche gegeben, unter anderem mit Mitarbeitern, die zumindest eine Nähe zur rechtsextremen Identitären Bewegung haben.

Wen meinen Sie?

Herrn Steinke von der Jungen Alternative.

Herr Steinke ist nicht mehr Beschäftigter dieser Fraktion. Er war für sechs Monate geringfügig Beschäftigter. Wir fördern junge Leute aus der Partei, aus der Jungen Alternative, damit diese in den Parlamentsbetrieb schnuppern können. Das hat aber nichts mit einer langfristigen Beschäftigung zu tun. Dass darum solch ein Hype gemacht wurde, war völlig überzogen.

Sie fühlen sich ungerecht behandelt?

Wir haben auf jeden Fall gelernt, dass man im Landtag mit zweierlei Maß misst. Kürzlich bekam einer unserer Abgeordneten vom Landtagspräsidium einen Ordnungsruf, weil er das Wort „Merkelei“ benutzte und weil man Namen nicht verunglimpfen soll. Gleichzeitig spricht aber die Hälfte der Belegschaft dort konsequent von „Bernd“ Höcke, obwohl der Vorname Björn lautet. Das ist schon eine ausgeprägte Form von zweierlei Maß.

Dann könnten Sie sich doch beim Präsidium über Ungerechtigkeit beschweren …

Wir haben uns mehrfach beschwert. Nun läutet das Präsidium auch mal das Glöckchen, wenn unsere Abgeordneten vor der Geräuschkulisse eines Fußballstadions sprechen müssen. Wir können aber nicht jede Ungerechtigkeit monieren, dann würden wir uns verkämpfen.

In dem Lärm sehen Sie eine Strategie?

Ja, man hat mehrfach die Strategien gewechselt. Zuerst gab es Ignoranz, da waren wir nichts. Dann wurden wir von oben herab behandelt, nach dem Motto: Alles was die machen, ist dumm. Dann gab es die Strategie des Pöbelns. Nun haben wir eine Mischung aus Überschreien und Ignoranz. Alles nur, um nicht sachlich diskutieren zu müssen.

Bieten Sie denn sachliche Debatten?

Wir versuchen das permanent. Aber es wird uns verweigert. Das Signal ist: Egal, was ihr tut, es wird abgelehnt. Oder wir machen einen eigenen Antrag zum Thema. Eine gemeinsame Lösungssuche wird es in den nächsten viereinhalb Jahren nicht geben.

Wenn die CDU ein Konzept für Ankerzentren vorlegt, könnten Sie ja dafür stimmen …

Wir verweigern uns ja gar nicht. Wir stimmen auch Anträgen der Grünen zu. Wir stimmen allem zu, was vernünftig ist und haben da keine Animositäten, nur weil es von jemand anders kommt. Sonst müssten wir ja sagen, wir stimmen die nächsten viereinhalb Jahre durchgehend mit nein.

Was Sie tun könnten.

Aber das macht ja keinen Sinn. Wenn es vernünftig ist, stimmen wir allem zu.

Sie werfen den anderen Parteien auch Themenklau vor.

Nehmen Sie das betäubungslose Schlachten, da haben FDP und Grüne gleich einen eigenen Antrag eingebracht. Wir hatten übrigens ein Verbot für Niedersachsen gefordert und die Grünen haben als Tierschutzpartei dagegen gestimmt…

… weil Sie damit den Juden auch das Schächten verbieten wollen.

Die Juden schächten nicht in Niedersachsen. Das ist ein Irrglaube. Und es gibt eine Vorschrift für islamisches Schlachten in Niedersachsen, die sich gar nicht auf das jüdische Schlachten bezieht. Dann erklären Grüne und FDP: „Wir sind ja eigentlich auch gegen betäubungsloses Schlachten“. Aber sie wollen es nicht verbieten, sondern mit den islamischen Verbänden sprechen. Was soll das werden? Wir bilden einen Stuhlkreis und fangen an, zu bitten: Lasst das doch bitte bleiben?

Hört sich doch konstruktiv an.

Wer trotz technischer Alternativen wie der Elektro-Kurzzeit-Betäubung am betäubungslosen Schlachten festhält, ist so fundamentalistisch, dass es für ihn nicht in Frage kommt. In so einem Fall muss Politik eine Entscheidung treffen zwischen religiösen Gefühlen und Tierschutz.

Sie sind seit einem April-Parteitag auch Landeschefin der AfD. Ihr Vorgänger Hampel hat angedeutet, dass es eine Anfechtung der Wahl geben könnte.

Die Einspruchsfrist endet am heutigen 9. Juli. Wenn jemand den Parteitag anfechten will, müsste das bis dahin passiert sein. Bislang ist bei uns nichts eingegangen.

Es ist ja seit April sehr ruhig geworden um die AfD Niedersachsen, die vorher so viele Schlagzeilen gemacht hat…

… und das ist auch gut so.

Sind die jahrelangen Streitereien plötzlich vergessen?

Natürlich ist mit der Neuwahl des Vorstands nicht alles plötzlich toll und prima. Wir haben immer noch lokale Probleme. Genau das wollen wir anpacken. Im Landesvorstand wurde ein Vermittlungsteam installiert, um vor Ort in die einzelnen Kreisverbände zu unterstützen, Gräben zu schließen und Leute miteinander ins Gespräch zu bringen. Es ist doch verrückt: Vieles läuft über eine persönliche Ebene, dabei wollen wir politisch doch alle das Gleiche...

Ist das so?

Ich denke schon, sonst wären wir nicht in der AfD. Grundvoraussetzung ist, dass man sich gemeinsam hinter dem Programm und hinter dem Grundgesetz vereint. Grundsätzlich gehe ich erst einmal davon aus, dass das jedes Mitglied unserer Partei tut.

Wer 2013 aus Angst um den Euro eintrat, kann in der 2018er nationalen AfD komplett falsch sein.

Ja, aber dann steht es ja jedem frei auszutreten. Wenn eine Partei nicht mehr das vertritt, was ich möchte, kann ich sie verlassen. Darum gehe ich davon aus, dass ein AfD-Mitglied unsere Programmatik und Zielstellung mitträgt.

Dann tragen sie mit, was Björn Höcke oder Alexander Gauland sagen.

Das ist alles immer eine Frage der Ausdrucksweise. Es gibt viele Formulierungen, die ich mir nicht zu eigen machen würde und die nicht mein Sprachgebrauch sind. Aber so lange sich die angesprochenen Personen inhaltlich nicht aus unserer Programmatik herausbewegen oder zu befürchten ist, dass sie das Grundgesetz nicht mehr respektieren, gehören wir alle zu einer Partei.

Wenn jemand wie ihr Vorgänger Paul Hampel seine Mandatsträgerabgabe als Bundestagsabgeordneter nicht an die Partei abführt, ist er dann noch Teil der Partei?

Die Mandatsträgerabgabe ist nicht einklagbar. Für mich ist sie eine Frage der moralischen Verpflichtung.