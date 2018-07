pm/mpoe Lohne. Bei einem Verkehrsunfall in Lohne ist am Freitag ein 29-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Motorradfahrer gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrzeug von Emstek kommend die L 848 in Richtung Daren. In Höhe des Ortsteils Bokern-Ost habe er einen Lastzug überholt. Beim Wiedereinscheren prallte er dann auf den vor ihm fahrenden Wagen eines 40-jährigen Twistringers. Da dieser nach links abbiegen wollte, hatte er seinen Wagen zum Stillstand gebracht, um den Gegenverkehr durchzulassen. Durch den Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die L 848 blieb bis ungefähr 16 Uhr gesperrt.