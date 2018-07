Hannover. Ein neues Gesetz soll seit einem Jahr die Prostituierten im Land vor Ausbeutung schützen. Zu den neuen Regeln gehört auch eine Meldepflicht, die aber nur schleppend anläuft. Der Städte- und Gemeindebund will mit einer App Abhilfe schaffen.

Angesichts der schleppenden Registrierung von Prostituierten in den Kommunen fordert der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) vereinfachte Anmeldungen. Zwar gebe es eine Informationsseite des Landes im Internet, „besser wäre aber eine „RotlichtApp“, die mehrsprachig alle notwendigen Informationen bietet und eine Onlineanmeldung für die Prostituierten erleichtert“, sagte NSGB-Sprecher Thorsten Bullerdiek unserer Redaktion.

Deutsches Eldorado des Milieus

Am 1. Juli des Vorjahres war in Deutschland das neue Prostituiertenschutzgesetz in Kraft getreten, welches Sexarbeiter vor Ausbeutung und Menschenhandel schützen soll. Zuvor war Deutschlands Rotlichtbranche dank lockerer Gesetzgebung und billiger Mädchen vor allem aus Osteuropa rasant gewachsen. Die liberalen Gesetze, die eigentlich die eigenverantwortliche Hure stärken sollten, machten es Zuhältern und Menschenhändlern einfach.

Zahlen stimmen nicht

Seit einem Jahr gilt für Prostituierte nun eine Anmeldepflicht in den Kommunen. Doch die bisherigen Zahlen sind dürftig und von der Wirklichkeit wohl weit entfernt: Anfang Juli zählte das Bundesamt für Statistik zum Stichtag 31. Dezember 2017 in ganz Deutschland 6959 angemeldete Prostituierte. Das sind etwa so viele, wie Schätzungen zufolge alleine in Hamburg arbeiten.

Für ganz Niedersachsen waren insgesamt 385 Sexarbeiter gemeldet. Dass dies nicht stimmen kann, räumten selbst die Statistiker ein: „Die Aussagekraft der Daten ist eingeschränkt“, heißt es beim Statistischen Bundesamt. Tatsächlich hatten lediglich elf von 16 Bundesländern Zahlen gemeldet, und die wiederum waren nicht komplett. Schätzungen schwanken für Deutschland zwischen 200000 und 400000 Prostituierten. Da viele Sexarbeiterinnen und -arbeiter aus dem Ausland kommen und häufig ihren Arbeitsort wechseln, sind seriöse Schätzungen schwierig.

Sprachbarrieren bleiben

Ein Problem ist nach Einschätzung der Kommunalverbände die Anmeldung. „Der Grundansatz einer besseren Beratung der Prostituierten kann mit dem Prostituiertenschutzgesetz durchaus erreicht werden“, sagte Bullerdiek. Allerdings bestünden in der Praxis nach wie vor einige Probleme. „Es bestehen Sprachbarrieren mit Prostituierten, die einen Migrationshintergrund haben. Auch sind Dolmetscherdienste nicht überall hinreichend vorhanden. Leider ist auch das Anmeldeverhalten noch verbesserungsbedürftig“, sagte Bullerdiek. Ein Wegfall des Pflicht-Gangs ins kommunale Ordnungsamt sei eine Möglichkeit. Denn die Abholung des in der Branche „Hurenpass“ genannten Dokuments scheint unbeliebt. Die Mehrzahl der Sexarbeiterinnen arbeitet nach Schätzung von Interessensverbänden ohne. „Mit einer App könnte auch ein besseres Anmeldeverhalten erzielt werden“, sagte Bullerdiek.

Ministerium will überprüfen

Im Sozialministerium sieht man die Umsetzung des Gesetzes auf einem guten Weg. „Nach nunmehr einem Jahr ist es Schritt für Schritt gelungen, die Verfahren zu etablieren. Mittlerweile würden die Anmeldung, sowie die Gesundheitsberatung weitgehend komplikationslos laufen. Abstimmungsbedarf gebe es noch auf Bund-Länder-Ebene, denn vieles läuft in jeder Region anders. So kostet der „Hurenpass“ derzeit in Niedersachsen 15 Euro, in Sachsen 35, in Nordrhein-Westfalen nichts.

Das Land hat den Kommunen für dieses Jahr 3,1 Millionen Euro für die Umsetzung des neuen Gesetzes zur Verfügung gestellt. Ob das reicht, soll eine Evaluierung im Laufe dieses Jahres klären. „Mit Ergebnissen wird im März 2019 gerechnet“, sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums.