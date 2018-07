Hannover. Mit einem interaktiven Online-Projekt will das Land Niedersachsen seit 2016 junge Menschen für rechtsextremistische Symbolik sensibilisieren. Der Erfolg ist verhalten.

Es wurde als „bildungspolitischer Quantensprung“ gefeiert: Im August 2016 stellte Niedersachsens Sozialministerium eine Internetseite vor, bei der Besucher per Mausklick das virtuelle Zimmer eines jungen Neonazis betreten können. Die Idee: Wie bei einem Computerspiel verraten Gegenstände ihre Bedeutung, wenn man draufklickt. So sollen insbesondere junge Menschen durch Klicken auf Reichskriegsflagge oder den Kleiderschrank für die Symbolik der „geheimen Welt der Neonazis“ sensibilisiert werden.

1310 Klicks von Ministeriumsseite

„In einem demokratischen Staat ist deshalb die Bekämpfung und Prävention des Rechtsextremismus eine der Kernaufgaben“, sagte Sozialministerin Cornelia Rundt (SPD) zum Start. Das Land ließ sich das Programm, welches im Zusammenhang mit deshalb auch etwas kosten: 45 000 Euro gab das Sozialministerium aus.

Knapp zwei Jahre später ist das Interesse an der Seite von Landesseite aus übersichtlich: Insgesamt 1310 Besucher seien von der Seite des Ministeriums bisher zum Nazizimmer gesurft, erklärte das Sozialministerium auf Anfrage unserer Redaktion. Das macht bei 45 000 Euro Investition 34,35 Euro pro Internetnutzer.

Besucher kommen woanders her

Von einem Flop will eine Sprecherin des Sozialministeriums trotzdem nicht sprechen. Im Gegenteil: Denn insgesamt seien die Zahlen viel höher – nur kämen die meisten Zugriffe nicht über die Ministeriumsseite. „Bundesweit greifen unterschiedliche Zielgruppen auf das freizugängliche interaktive Zimmer zu und nutzen dies für Veranstaltungen der außerschulischen Jugendbildung, im Rahmen von Schulprojekttagen oder als privaten Informationskanal“, so die Sprecherin. Seit Projektstart habe es insgesamt 71117 Besucher der Internetseite gegeben, sagt die Sprecherin. „Für ein Projekt, das nicht über kommerzielle Werbung vermarktet wurde, ist dies als Erfolg anzusehen. Insbesondere die durchaus lange durchschnittliche Nutzungsdauer von 6,30 Minuten und die mehr als 20 Seitenaufrufe pro Sitzung sprechen für das Projekt“, so die Sprecherin. Ein Raum gegen linken oder religiösen Extremismus ist trotzdem bislang nicht hinzu gekommen.