pm/kan Elsfleth. Ein Bulle ist von einem Schlachthof in Elslfeth geflüchtet. Doch seine Freiheit währte nur kurz.

Laut Polizei ist am Donnerstagmorgen ein 800 Kilogramm schwerer Bulle von einem Schlachthof in Elsfleth im Landkreis Wesermarsch entlaufen. Das aggressive Tier übersprang dabei einen Zaun und flüchtete auf eine angrenzende Weide in der Nähe der Straße Oberrege.

Die Bevölkerung wurde vorsorglich durch Rundfunkdurchsagen vor dem entlaufenen Tier gewarnt. Um 11.29 Uhr konnte der Bulle der Rasse Limousin durch einen Jäger erlegt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Er wurde mit einem Traktor in die Nähe des Tieres gefahren und konnte einen gezielten Schuss gefahrlos abgeben.