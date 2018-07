Mann schmuggelt Kokain und Marihuana in der Unterhose MEC öffnen

Ein Mann wurde in Bad Bentheim von der Polizei mit Kokain und Marihuana in der Unterhose erwischt. Symbolfoto: dpa

jma/pm Bad Bentheim. Ein doch sehr privates Versteck wählte ein 23-Jähriger am Mittwochabend für seinen Drogenschmuggel. Der Mann wurde in Bad Bentheim mit Kokain und Marihuana in der Unterhose erwischt.