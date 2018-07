Osnabrück. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat eine Engpassmeldung herausgegeben. Wegen der warmen Temperaturen in den vergangenen Tagen und Wochen seien die Lagerbestände für eine lückenlose Blutversorgung stark zurückgegangen.

„Das Spendeaufkommen in ganz Niedersachsen ist in den letzten Wochen drastisch zurückgegangen“, teilt DRK-Sprecherin Karin Maschmeier mit. In einigen Blutgruppen seien die Lagerbestände auf einen Vorrat von zwei Tagen geschrumpft. Normalerweise halte das DRK Blutkonserven für vier Tage bereit. Teilweise sei der Engpass so schlimm, dass gespendetes Blut nicht erst gelagert, sondern direkt an die Krankenhäuser geliefert werde. Bei den Krankenhäusern kommt es aktuell noch nicht zu Schwierigkeiten. „Die Niels-Stensen-Kliniken spüren bislang nichts von einem Engpass“, bestätigt Sprecherin Esther Alves.

Für großes Unglück keine Vorräte

Weil das DRK laut Karin Maschmeier jeden Tag 26 Blutspendetermine in Niedersachsen anbietet, kommt jeden Tag Blut nach. „Aber sollte ein Notfall auftreten, wie zum Beispiel das Bahnunglück von Eschede aus dem Jahr 1998, hätten wir nicht mehr genug Konserven vorrätig“, warnt Maschmeier.

Landwirte arbeiten länger

Etwa 4.000 Blutspenden fehlten dem DRK laut Maschmeier im Mai. Dieser Trend habe sich im Juni noch verstärkt. Ohnehin schwanke das Spendenaufkommen jahreszeitenbedingt. Während im Winter niedersachsenweit etwa 49.000 Spender pro Monat zur Blutspende gehen, seien es in den Sommermonaten nur um die 44.000 Spender. Nun sei das Spendenvolumen um weitere zehn Prozent gesunken. „Besonders die Blutgruppen 0-, A-, B- sind knapp“, sagt Markus Baulke, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes NSTOB. (Weiterlesen: Blutkonserven in Meppen werden im Sommer knapp)

Das DRK macht das gute Wetter für die mangelnde Spendenbereitschaft verantwortlich. Einige Menschen befürchten fälschlicherweise Kreislaufprobleme, wenn sie bei hohen Temperaturen Blut spenden. „Und besonders im ländlichen Bereich, wo wir einen hohen Anteil an Spendern haben, nutzen viele Landwirte das Wetter, um bis in den Abend hinein Ihre Felder zu bearbeiten“, erklärt Maschmeier.

Aktionen sollen Spender mobilisieren

Um mehr Spender zu mobilisieren, startet der DRK-Blutspendedienst jedes Jahr Aktionen. Bundesweit läuft derzeit die Kampagne „#missingtype“, die an großen Bahnhöfen mit Werbebannern Aufmerksamkeit erregt. Niedersachsenweit läuft gerade eine Kampagne, die mit vielen Aktionen und einem Gewinnspiel vor allem Motorradfahrer gewinnen soll. Zusätzlich laufen laut Maschmeier viele kleinen Aktionen in den Regionen, wie Grillbuffets, Eiswagen und Verlosungsaktionen.