Cloppenburg. Nach dem Fund von Blaualgen hat der Landkreis Cloppenburg für die Thülsfelder Talsperre ein Badeverbot verhängt.

Die Sichttiefe in dem Gewässer sei auf unter 50 Zentimeter gesunken, teilte der Kreis am Mittwoch mit. Die Blaualgen seien giftig und könnten insbesondere Hautreizungen verursachen. Beim Verschlucken könne es zu Schwindel und Erbrechen kommen. Auf das Badeverbot werde vor Ort mit Verbotsschildern hingewiesen. (Weiterlesen: Warnhinweise für elf Seen in Niedersachsen)

Hitze begünstigt Vermehrung

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes prüfen den Angaben zufolge in kurzen Abständen die Wasserqualität, um das Badeverbot so schnell wie möglich wieder aufzuheben. Für die nächsten Tagen seien wieder sommerlichen Temperaturen von bis zu 30 Grad vorhergesagt. Daher sei kurzfristig mit einer zusätzlichen sprunghaften Vermehrung der Algen zu rechnen.

Das Auftreten von Blaualgen wird durch die Sommerhitze und hohe Wassertemperaturen begünstigt. Dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (LGA) liegen rund ein Dutzend Warnhinweise vor.

Giftabsondernde Bakterien

Blaualgen sind eigentlich Cyanobakterien, die giftige Stoffe bilden können. Das passiert bei längeren Hitzeperioden, aber auch bei anderen Wetterlagen. Anzeichen sind eine grünliche oder bläulich-grünliche Wasserfarbe, Schlierenbildung bis hin zu Algenteppichen mit wolkenartiger Verteilung im Wasser.

Die örtlichen Gesundheitsämter stellen bei ersten Hinweisen Warntafeln auf und raten zur Vorsicht. Bei gravierenden Fällen wie bei der Thülsfelder Talsperre und auch am Laascher See erfolgt ein Badeverbot.