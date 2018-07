Neuenhaus. Sommer ohne Grillpartys – für viele schlichtweg unvorstellbar. Damit aus teurem Fleisch keine zähe Schuhsohle wird, hilft Grill-Blogger Marcel Felix aus Neuenhaus.

Mit ein paar Schlucken Bier lässt sich nicht nur die Glut ablöschen, auch das Fleisch bekommt gleich noch mehr Aroma – stimmt das tatsächlich? „Völliger Quatsch“, sagt Marcel Felix. Er ist 36 Jahre alt und kommt aus Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim. In Sachen Grillen ist er mittlerweile ein Experte, spätestens seit er seinen Blog „ BBQlicate “ (köstliches Grillen) erstellt hat. Drei Jahre ist es her, dass er sich entschloss, seine Grill-Kreationen nicht mehr nur seinen Freunden auf Fotos zu zeigen, sondern einer Öffentlichkeit im Netz. (Video: Fünf Tipps für das perfekte Grill-Ergebnis)

Foto:Tobias Oehlke

Die Rostbratwurst war zu langweilig

Auf „BBQlicate“ zeigt er nun die Fotos, zusätzlich gibt es Rezeptideen. Unzählige. Es sind Eigenkreationen des Neuenhausers, dem schon früh die einfache Rostbratwurst und die üblichen marinierten Nackensteaks aus dem Supermarkt zu langweilig waren. „Grillen ist mehr als nur Bratwurst“, meint er. In seinem Blog gibt er Rezeptideen für Fleisch-Gerichte, Fisch-Gerichte, Gemüse-Gerichte oder Burger. Sei es ein Smokey-Porterhouse mit Ofen-Gemüse oder ein Dry-aged-Cheddar-Burger mit Mango-Chilli-Salsa.

Sogar das Rezept für eine Kürbis-Süßkartoffelsuppe oder Eiweißbrot ist zu finden. Zwar wurden die Gerichte nicht auf einem Grill-Rost hergestellt, dafür aber in einem Dutch-Oven – ein dickwandiger Gusseisen-Topf – den man auf Kohle stellen kann.

Vom Griller zum Influencer?

Seine Ideen kommen an. Eigenen Angaben zufolge hat Marcel Felix mittlerweile 10.000 Follower auf Facebook und 23.000 auf Instagram. Auch Firmen sind bereits auf den Neuenhauser aufmerksam geworden, wollen mit ihm zusammenarbeiten, ihn als Werbepartner haben. Doch wie läuft so eine Zusammenarbeit ab? Laut Marcel Felix fragen namhafte Grill-Hersteller bei ihm an, ob er ihre Geräte testet, und das Ergebnis auf seinem Blog präsentiert. Der Neuenhauser dient als Influencer, sprich als jemand, der aufgrund seiner großen Reichweite im Internet die öffentliche Meinung beeinflussen kann . (Weiterlesen: Promis neuer Art: „Influencer“ ist Anglizismus des Jahres)

Nachdem sein Garten immer mehr zur Ausstellungsfläche von Grills wurde, entstand die Idee, eine Grillhütte – oder eher gesagt, eine Outdoor-Küche – zu bauen. Foto: Marcel Felix





Dass Marcel Felix eine große Verantwortung gegenüber seinen Followern hat, dem ist er sich bewusst. „Ich teste nicht alle Geräte, die mir angeboten werden“, betont er. Grills, von denen er von vornerein nichts hält, stelle er auch nicht in seinem Blog vor. Und bei denen, die er testet, würde er auch sagen, wenn ihm etwas nicht passt. Der „Fuhrpark“ des hauptberuflichen Softwareberaters ist mittlerweile beachtlich. Neben Kugelgrills finden sich Smoker, Oberhitzegrills oder eine Herrenhandtasche – ein anderer Begriff für einen kompakten, eckigen Gasgrill. Nachdem sein Garten immer mehr zur Ausstellungsfläche für Grills wurde, entstand die Idee, eine Grillhütte – oder eher gesagt, eine Outdoor-Küche – zu bauen. Vor wenigen Tagen wurde sie fertiggestellt.

Angst vor teurem Fleisch

Dort kann Marcel Felix nun das Fleisch, den Fisch oder das Gemüse grillen; ausprobieren, was schmeckt, und was nicht. Denn getreu dem Sprichwort „Rom wurde nicht an einem Tag erbaut“ war auch der 36-Jährige zu Beginn kein Meister im Grillen. Er hat Fleisch bei falschen Temperaturen auch verkohlen lassen, Steaks nicht erst im Nachgang gewürzt, und „jedes Mal Angst gehabt, bei einem teuren Stück Fleisch etwas falsch zu machen“. Mittlerweile weiß er: Die Angst war unbegründet. In seinen Augen könne man nicht von „verkehrt“ sprechen, jeder Geschmack sei anders.

Foto: Marcel Felix

Wie der Geschmack von Marcel Felix ist, können die User nicht nur den Fotos und Rezepten auf „BBQlicate“ entnehmen – seit zwei Monaten gibt es auch ein Gewürz, dass er zusammen mit Ankerkraut aus Hamburg hergestellt hat. Die Gewürzgläser mit exotischen Mischungen der Hamburger Firma sind seit dem Auftritt der Inhaber in der Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ einem Millionenpublikum bekannt. Mit ihnen hat Marcel Felix das Steak-Gewürz „Tonki-Kong“ entworfen: Schwarzer Pfeffer, gemischt mit schwarzem Hawaiisalz, Pyramidensalz, Meersalz, Voatsiperifery Pfeffer, der Tonkabohne, Kokosblütenzucker, Cumin und Wacholderbeeren.

Bei Beefbattle gegen Profi-Koch angetreten

Nicht nur die Hamburger haben Fernseh-Erfahrung, Marcel Felix selbst auch. Ende Mai 2017 hat er an der Show Beefbattle auf Pro Sieben Maxx teilgenommen und ist dort mit einem weiteren Foodblogger gegen Profi-Koch Stefan Wiertz angetreten. Er hat verloren. Für Marcel Felix ist das aber nicht schlimm: „Wiertz ist ein Profi-Koch, dass wir verloren haben, war vollkommen Ordnung.“ Auch Wiertz fand in der Sendung positive Worte für seine Gegner: „Die Jungs haben was tolles abgeliefert, schönes Handwerk, sah auch wiklich toll aus, aber es kann nur einen Gewinner geben.“