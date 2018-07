Ersthelfer am Unfallort in Nordhorn werden Einkäufe gestohlen MEC öffnen

Als der Nordhorner nach der Hilfsaktion am Unfallort zurück zu seinem Pkw kehrte, musste feststellen, dass jemand in der Zwischenzeit seine Einkaufstasche samt der Einkäufe gestohlen hatte. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

pm/ dgt Nordhorn. Just zu dem Zeitpunkt, an dem er einer Frau nach einem Sturz von einem Motorroller geholfen hat, ist in Nordhorn einem 27-Jährigen der gesamte Einkauf gestohlen worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.