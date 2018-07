Mit 50 von 137 Abgeordneten sichert die CDU-Fraktion der rot-schwarzen Landesregierung zusammen mit der SPD (55 Abgeordnete) eine breite Mehrheit in Niedersachsens Landtag. Fraktionschef Dirk Toepffer will diese Macht selbstbewusst ausspielen.

Herr Toepffer, in der Feiertagsdebatte haben neun Ihrer CDU-Abgeordneten gegen den Regierungsentwurf gestimmt. Haben Sie keine Kontrolle über Ihre Leute?

Im Gegenteil. Wir haben das doch ausdrücklich befördert, indem wir unter anderem die Abstimmung freigegeben haben. Da wäre es ja ein Widerspruch, wenn alle Abgeordneten dafür stimmten, obwohl nicht alle dafür sind…

… was bei der SPD aber so war. Da haben sogar die Frauentagsfans am Ende brav für den Reformationstag gestimmt.

Vielleicht war die Begeisterung für den Regierungsentwurf bei der CDU nicht so groß wie bei der SPD. Diese erhöhte Sensibilität bei christlichen Themen liegt bestimmt auch am C in unserem Namen. Mir war von an Anfang an bekannt, dass es bei uns zum Teil gravierende Vorbehalte gegen den Reformationstag gibt. Wenn dann am Ende trotzdem alle dafür wären, würde bei uns etwas falsch laufen.

Muss sich das rot-schwarze Kabinett Sorgen machen, dass die Regierungstreue der CDU-Fraktion nicht so groß ist?

Die Feiertagseinführung hat zwar viele Menschen bewegt, aber für den Fortbestand des Landes war sie wirklich nicht von entscheidender Bedeutung. Bei gewichtigeren Themen werden wir geschlossen hinter der Regierung stehen, sofern wir von ihren Ideen überzeugt sind. Die CDU ist selbstverständlich ein treuer Partner.

Bei den Ankerzentren ist die CDU-Fraktion vorgeprescht, ohne vorher mit Innenminister Boris Pistorius zu sprechen. Das ist schon recht keck.

Eine parlamentarische Demokratie soll doch so funktionieren, dass aus dem Parlament heraus Ideen entwickelt werden. Diese werden dann von den Abgeordneten verschiedener Parteien öffentlich und breit diskutiert, anschließend mit der Regierung besprochen und im Falle einer Einigung umgesetzt.

Und wenn nicht? Dann schreiben wir Journalisten von Koalitionsstreit.

Wo kommen wir denn hin, wenn eine Sache nicht diskutiert werden darf, weil eine Einigung unsicher ist? Es lähmt doch die Demokratie, wenn viele Ideen nur deshalb in der Schublade bleiben.

Aber eine Regierungsfraktion sollte die Regierung stützen…

Wir tragen die Regierung, wir sind nicht die Regierung.

Das ist ein Unterschied?

Und wie! Wir sind Parlamentarier, wir sind Legislative. Die Regierung ist die Exekutive. Und auf diesen Unterschied müssen wir achten, weil sonst der Parlamentarismus erlahmt.

Dann kann sich die Regierung nicht auf die Fraktion verlassen?

Die von der Bevölkerung gewählten Parlamentarier haben von ihr einen Auftrag. Und den muss man ernst nehmen. Wenn der Auftrag darin bestünde, nur Regierungshandeln abzusegnen, verliert der einzelne Parlamentarier an Bedeutung, und damit auch der Wähler. Wenn der Abgeordnete nur noch der Regierung hörig ist – welche Bedeutung hat dann das Wählervotum?

Die SPD-Fraktion sieht ihre Rolle da offenbar anders.

Wenn ich meine Kollegin Johanne Modder beobachte, glaube ich das nicht. Vielleicht leben wir das bei der CDU nur etwas offener aus.

Sind Sie mit Ihrer Regierung zufrieden?

Das Regierungshandeln in Niedersachsen hat sich als sehr stabil und verlässlich erwiesen. Der Koalitionsvertrag wird wie verabredet abgearbeitet. In den ersten sechs Monaten hat es hier und da ein wenig geruckelt, aber insgesamt sind wir auf einem sehr guten Weg.

Die Regierung ist vor allem sehr gut im Geldausgeben, wie man bei der VW-Milliarde sieht. Jetzt will die CDU-Fraktion doch eigentlich sparen…

Bei der VW-Milliarde hat die CDU-Fraktion drei Leitplanken gezogen: Erstens Schuldentilgung, zweitens Geld für Dinge ausgeben, die ohnehin gemacht werden müssen, drittens darüber hinausgehend Geld nur für Investitionen ausgeben. 100 Millionen Euro gehen in die Schuldentilgung, je 350 Millionen Euro in Digitalisierung und Krankenhäuser. Damit sind die ersten beiden Leitplanken eingehalten. Und die Programme zur Luftreinhaltung und für die kommunalen Sportstätten sind Investitionen. Damit sind unsere Forderungen 100-prozentig erfüllt worden.

100 Millionen Euro Schuldentilgung hören sich ja viel an. Bei dem Tempo brauchen Sie aber 600 Jahre, bis Niedersachsen schuldenfrei ist.

Das ist – gemessen an der Gesamtverschuldung – natürlich unheimlich wenig. Aber es ist ein wichtiger symbolischer Schritt. Allerdings wird erst einmal die Frage sein, ob wir diese 100 Millionen tatsächlich schaffen. Wir wissen nicht, wie sich die Konjunktur entwickelt.

Von einer Aufgabenkritik ist derzeit ja nichts zu sehen bei der Landesregierung…

Die haben wir als Fraktion gegenüber den CDU-geführten Ministerien angemahnt, und sie ist uns zugesagt worden. Ich weiß auch, dass die ersten Häuser Einsparungen vornehmen werden.

Also kann man einsparen?

Wenn eine Regierung wechselt, muss man davon ausgehen, dass die neue Regierung vieles, was die Vorgänger gemacht haben, für überflüssig hält. Also muss da etwas kommen. Wir erwarten, dass die Aufgabenkritik im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 durchgeführt wird.

Ist es eigentlich sehr langweilig, in einer solch großen Groko Fraktionschef zu sein? Immerhin haben sie ja faktisch immer eine Mehrheit...

Eine solch große Regierungsfraktion mit derart unterschiedlichen Charakteren zu führen, wird nie langweilig. Dadurch, dass SPD und CDU fast gleichgroß sind und wir auf Augenhöhe agieren, haben beide Fraktionen jeweils ein großes Gewicht. Und falls die CDU-Fraktion geschlossen gegen etwas ist, ist das mit der Mehrheit auch schwierig.

Kann man diesen Hinweis auch als Drohung gegenüber der Regierung lesen?

Nein. Das ist keine Drohung. Das ist ein Fakt. Und dieser ist der Regierung mit Sicherheit bekannt.