Mit den Temperaturen steigt auch das Risiko durch Blaualgenblüten in Badegewässern. Dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt liegen derzeit elf Warnhinweise vor. Gewässer aus Osnabrück und Umgebung können derzeit problemlos genutzt werden.

Sommerhitze und hohe Wassertemperaturen begünstigen derzeit wieder das Auftreten von Blaualgen in den niedersächsischen Badegewässern. Elf Warnhinweise liegen aktuell dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (LGA) vor, hinzu kommt ein Badeverbot am Laascher See (Landkreis Lüchow-Dannenberg). Dort sind massenhaft Blaualgen aufgetreten, die Behörden haben vor einer Woche Verbotsschilder aufgestellt. Wer dort Wasser schluckt, muss mit Durchfall, Erbrechen, Schwindel und Benommenheit oder Hautreizungen rechnen. (Weiterlesen: Wie ist es um die Wasserqualität der deutschen Badeseen bestellt?)

Badegäste sollten immer auf Warntafeln oder auf eine Verfärbung des Wassers achten, rät die Mikrobiologin Katharina Kohls vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (LGA) in Aurich. „Wer in knietiefem Wasser seine Füße nicht mehr sehen kann, sollte dort nicht baden“, sagte Kohls am Dienstag. Besonders Kleinkinder, die in flachen Uferzonen spielen, sollten dort kein Wasser schlucken. Tödliche Vergiftungen seien bei Tieren bekannt, die Seen gezielt als Tränke nutzten. Vergangenen Sommer waren mehrere Hunde und Wildtiere in der Umgebung des Tegeler Sees in Berlin durch Blaualgen-Gifte verendet.

Bakterien brauchen nährstoffreiches Wasser

Blaualgen sind eigentlich Cyanobakterien, die giftige Stoffe bilden können. Das passiert bei längeren Hitzeperioden, aber auch bei anderen Wetterlagen. So kann der Nährstoffgehalt durch landwirtschaftliche Einleitungen steigen, bei Starkregen können ungeklärte Abwässer durch Überschwemmung von Kläranlagen einfließen.

Anzeichen sind eine grünliche oder bläulich-grünliche Wasserfarbe, Schlierenbildung bis hin zu Algenteppichen mit wolkenartiger Verteilung im Wasser. Die örtlichen Gesundheitsämter stellen bei ersten Hinweisen Warntafeln auf und raten zur Vorsicht. Bei gravierenden Fällen wie am Laascher See erfolgt ein Badeverbot. (Weiterlesen: Ausgezeichnete Wasserqualität in den Badeseen der Region)

„Gesundheitsrisiko steigt“

„Die Situation ist derzeit nicht alarmierend, aber das Gesundheitsrisiko steigt wie in jedem Sommer“, sagte Kohls. Die Gesundheitsämter nehmen von Mitte Mai bis Mitte September mindestens alle vier Wochen Proben für Laboruntersuchungen, um den hygienischen Zustand ihrer Badegewässer zu überwachen. Die Ergebnisse werden im Badegewässer-Atlas des Landesgesundheitsamtes veröffentlicht. Dort wird auch beschrieben, wie Bürger die Überwachung eines Badegewässers beantragen können, das nicht von den Landkreisen und kreisfreien Städten kontrolliert wird. (Lesen Sie auch: Diese Gefahren lauern beim Urlaub in Deutschland)

Derzeit keine Gefahr in und um Osnabrück

Die Badeseen in Stadt und Landkreis Osnabrück können derzeit bedenkenlos genutzt werden. „Derzeit verzeichnen wir in den zum Baden freigegebenen Gewässern keine Probleme“, teilt Peter Tenhaken vom Gesundheitsdienst für Stadt und Landkreis Osnabrück mit. Im Abstand von je 14 Tagen würden an den Seen Proben entnommen und ausgewertet, Anzeichen für einen Bakterienbefall gebe es keine. „Die Badeseen in unserem Bereich sind jeweils Grundwasserseen und somit Nährstoffarm, weswegen sie für die Bakterien keine gute Lebensgrundlage liefern.“

(mit dpa)