Hannover. Offiziell hat Niedersachsens Landespolitik mit Ferienbeginn einen Gang heruntergeschaltet. Der Ministerpräsident ist im Urlaub, viele Politiker scheinbar entspannt auf Sommerreise. Doch hinter den Kulissen wird heftig diskutiert, was das Theater in Berlin für das Land bedeuten könnte.

Es scheint ruhig zu sein in Niedersachsen an diesem ersten Julimontag: Am Sonntag hat sich Ministerpräsident Stephan Weil in den zweiwöchigen Wanderurlaub nach Süden abgemeldet. In der Staatskanzlei gibt man sich betont gelassen. Alles gehe seinen normalen Gang, versichert ein Sprecher. Weils CDU-Stellvertreter Bernd Althusmann soll am Dienstag die Kabinettssitzung leiten. Die Botschaft ist klar: Mag die Koalition an der Spree auch aus den Fugen geraten, an der Leine regiert man gut und gerne miteinander.

Lies: „Politischer Skandal“

Klare Worte Richtung Berlin gibt es von der Landes-SPD trotzdem: Weils Stellvertreter als SPD-Landeschef ist Olaf Lies. Der ist gerade als Umweltminister auf Sommertour im Land. Und er ist sauer. „Das ist unglaublich. Das ist ein politischer Skandal, den es so in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben hat, dass eine Partei, eine Person, Deutschland in eine Regierungskrise bringt. Es ist dringend Zeit, dass das chaotische Bild beendet wird“, sagt Lies am Montag am Rande eines Besuchs an der Naturschutzstation Ems in Moormerland.

Landespolitik im Sommermodus

Lies ist wie viele Landespolitiker gerade auf Sommertour. Mit Beginn der Ferien ist es ruhiger geworden im politischen Hannover. Und eigentlich gibt es auch wenige landespolitische Themen. Doch egal, wo die Politiker hinkommen, immer geht es auch um Berlin. Auf den Fluren des Landtags, in der Markthalle in Hannover, auf den Sommerreisen. Überall fragt man sich, was die CSU, was Seehofer umtreibt. Und ob es überhaupt so etwas gibt wie eine größere Strategie.

Kleine Blaupause für den Bund

Bei der CDU im Land gibt man sich angesichts des drohenden Bruchs zwischen CSU und CDU im Bund betont zurückhaltend: Einen „kühlen Kopf“ fordert Bernd Althusmann, diesmal nicht als Regierender, sondern als CDU-Landeschef, am Montagmorgen im Radio.

Wenig später sitzt CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer entspannt in Jeans und legerem Hemd in seinem Büro im Landtag im Hannoverschen Leineschloss. „Natürlich sind wir als niedersächsische CDU von dem betroffen, was in Berlin passiert“, sagt Toepffer. Immerhin sei die Koalition in Niedersachsen auch so etwas wie die „kleine Blaupause“ der Koalition im Bund. „Nur ohne Krach“, ergänzt er. Dass mit Frank Oesterhelweg gerade einer seiner Parlamentarier offen mit einer CSU-Mitgliedschaft geflirtet hat, macht Toepffer nicht unruhig. Mir ist nur ein Abgeordneter bekannt, der Sympathien zur CSU geäußert hat. Ich denke, das hat aber mehr mit einer Positionierung in der Asylfrage als mit Sympathie für die CSU zu tun. Im Zweifel wird aber auch er wissen, wer ihn gewählt hat“, sagt Toepffer.

Keine Angst vor er CSU

Auch CDU-Generalsekretär Kai Seefried betont die Gelassenheit. Dabei wäre er es, der im Fall vorgezogener Neuwahlen direkt in die Spur gehen, möglicherweise einen plötzlichen Wahlkampf organisieren müsste. Doch das sei alles völlig hypothetisch. Der Abgeordnete ist gerade auf Sommerreise in Rotenburg an der Wümme. Offiziell geht es um schnelles Internet, Investitionen und Funklöcher. Doch im Hintergrund geht es immer wieder um den Streit zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer. In der Sache liege man ja gar nicht so weit auseinander, wirbt Seefried für eine Einigung. Ob er Angst vor einem CSU-Landesverband Niedersachsen habe? „Da haben wir schneller einen CDU-Landesverband in Bayern gegründet“, sagt Seefried. Der CDU-General gibt sich aber zuversichtlich, dass sich CSU und CDU schon wieder zusammenraufen.

Kaltstart-Wahlkampf 2017

Doch was, wenn nicht? Dann wiederholt sich wohl die Aufgeregtheit des letzten Sommers, der vielen in Hannover noch in den Knochen steckt. Es ist nämlich gerade mal elf Monate her, dass ein Ereignis die in spätsommerlicher Entspanntheit dösende politische Landschaft in Niedersachsen mit einem Mal umgepflügt hat. Am 4. August 2017 hatte die damalige rot-grüne Regierung über Nacht ihre Mehrheit mit dem Übertritt der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten zur CDU verloren. Es folgte ein Kaltstart-Wahlkampf, vorgezogene Neuwahlen, eine neue Koalition. Viele, die damals ihren Urlaub absagen oder abbrechen mussten, versuchen, die freien Tage jetzt nachzuholen. Auch Dirk Toepffer konnte seine geplante Herbstauszeit damals nicht nehmen. Dieses Mal soll es klappen. Ganz bestimmt.