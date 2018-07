Hannover. Eine Milliarde Euro für die marode Infrastruktur von Niedersachsens Städten und Gemeinden hat die rot-schwarze Landesregierung zum Amtsantritt versprochen. Da sich das Versprechen bisher nicht im Haushalt wiederfindet, rumort es.

Niedersachsens Städte und Gemeinden pochen weiter auf das von der rot-schwarzen Landesregierung im Koalitionsvertrag versprochene Investitionsprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro. „Die Kommunen sind angewiesen auf diese Gelder, da die Verkehrsinfrastruktur, die Schulen, Kindergärten und Sportanlagen in vielen Städten und Gemeinden dringend saniert werden müssen“, sagte der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek, unserer Redaktion.

„Erheblicher Vertrauenbruch“

Im Koalitionsvertrag hatten SPD und CDU Ende 2017 ein „Investitionsprogramm für Kommunen in den kommenden fünf Jahren im Umfang von einer Milliarde Euro“ versprochen. Im aktuellen Haushaltsentwurf für 2019 ist diese Milliarde aber bislang nicht hinterlegt. Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel hatte dies als Vertreter des Städtetags bereits als „erheblichen Vertrauensbruch“ bezeichnet, zumal man mit dem Innenministerium bereits über die Verteilung des Geldes gesprochen habe.

Eine Menge Geld für die Kommunen

Das Finanzministerium weist das zurück: „Wenn man sich den Haushaltsentwurf ansieht, geht schon eine ganze Menge Geld in die Kommunen“, sagte ein Sprecher. Die Posten würden eben halt unter anderen Überschriften stehen. So fließe ein Teil der VW-Bußgeldmilliarde in die Digitalisierung, kommunale Sportstätten und Luftreinhaltung in Städten. Zudem handele es sich bei dem 2019er-Haushaltsentwurf nur um das erste Zahlenwerk. Bis zum Ende der Legislaturperiode 2022 seien es ja noch ein paar Jahre. „Von daher müssen wir gucken, was die Zeit bringt“, sagte der Sprecher.

Angst vor leeren Kassen

Darauf wollen Städte und Gemeinden angesichts eines milliardenschweren Investitionsstaus aber nicht warten und bereits in den nächsten Wochen Druck machen. Zumal sich Stimmen mehren, dass die fetten Haushaltsjahre bei möglicher Konjunktureintrübung und dank dicker Ausgabebrocken bald vorbei sein könnten: Allein für den gebührenfreien Kindergarten rechnet das Finanzministerium bis 2022 mit Mehrkosten von 1,5Milliarden Euro. Tariferhöhungen bei Landes-Beamten und -Angestellten schlagen zudem pro Jahr mit jedem zusätzlichen Prozentpunkt mit 130 Millionen Euro zu Buche. Bei mehreren solcher Tariferhöhungen in Folge würde sich ein solches Prozentpunktplus bis 2022 auf etwa 1,3 Milliarden Euro an Zusatzausgaben summieren.