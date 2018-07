Ein Fahrgast hat eine Zugbegleiterin der Nordwestbahn bedrängt. Symbolfoto: Jörn Martens

Bersenbrück. Ein 21-Jähriger hat am Montagmorgen in Höhe Bersenbrück eine Zugbegleiterin der Nordwestbahn attackiert. Der junge Mann war mit einem ungültigen Ticket unterwegs und darüber mit der Frau in Streit geraten.