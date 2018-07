Bad Fallingbostel. Auf einem Grundstück im Landschaftsschutzgebiet Westenholzer und Esseler Bruch im Heidekreis sind ohne Genehmigung Tausende Tonnen verunreinigter Erde abgekippt worden.

Der Boden stammt von einer in der Nähe gelegenen Baustelle an der Autobahn A7, wo derzeit die Fahrbahn auf sechs Spuren erweitert wird. Für die Abladung habe es keine Baugenehmigung gegeben, deswegen sei ein Baustopp für die Fläche im Schutzgebiet angeordnet worden, sagte eine Sprecherin des Landkreises am Montag. Die „Walsroder Zeitung“ hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

Die Erde war unter anderem mit sogenannten Störstoffen wie Reifenteilen, Kabeln, Teilen von Beleuchtungsabdeckungen und kleineren Lebensmittelverpackungen verunreinigt. Der private Grundstücksbesitzer sei kontaktiert worden und habe nun Gelegenheit zur Stellungnahme, so die Sprecherin. Ziel sei es, die Fläche wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen.

Die A7 wird derzeit auch nördlich des Walsroder Dreiecks auf sechs Spuren ausgebaut. Teil des Vertrages ist unter anderem die Verwertung von 100 000 Tonnen nicht gefährlichen Bodenmaterials, wie eine Sprecherin der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr im Geschäftsbereich Verden erläuterte. Wie viel von dieser Menge bereits in dem Schutzgebiet abgeladen wurde, könne noch nicht beziffert werden.

Das Landschaftsschutzgebiet Westenholzer und Esseler Bruch hat eine Größe von rund 3450 Hektar und umfasst Teile der Stadt Walsrode, der Samtgemeinde Ahlden und der Samtgemeinde Schwarmstedt. Landschaftsschutzgebiete sind gemäß des Bundesnaturschutzgesetzes Gebiete, in denen Natur und Landschaft besonderen Schutz bedürfen.