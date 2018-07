Kinder bei Ferienfreizeit am Dümmer an Norovirus erkrankt

Zahlreiche Rettungswagen waren am Donnerstag zur Jugendeinrichtung am Dümmer gerufen worden. 32 Kinder und Betreuer einer Reisegruppe klagten über Übelkeit, Durchfall und Erbrechen. Foto: NWM-TV

Damme. Die mehr als 40 Kinder und Betreuer einer Jugendfreizeit in Damme sind am Norovirus erkrankt. Das habe die Untersuchung einer ersten Laborprobe am Sonntag ergeben, sagte ein Sprecher des Landkreises Vechta am Montag.