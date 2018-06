Osnabrück. Passend zum Ferienanfang erwartet die Region am Wochenende warmes und sonniges Wetter. Dieser Trend setzt sich in der nächsten Woche fort.

Sonne, Sonne und nochmals Sonne: Das Hoch Ekkehard über dem Nordmeer sorgt für einen sommerlichen Ferienbeginn. Laut einer Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegt die Regenwahrscheinlichkeit in Osnabrück, Delmenhorst und im Emsland am Wochenende bei null. In Osnabrück beträgt die Höchsttemperatur 27 Grad, im Emsland örtlich 28 Grad. In Delmenhorst werden bis zu 26 Grad erwartet.

Nachts lüften

In der Nacht von Freitag auf Samstag kühlen die Temperaturen auf 13 Grad in Osnabrück, 14 Grad im Emsland und 11 Grad in Delmenhorst herunter. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sinken die Temperaturen nochmals leicht auf 12 Grad in Osnabrück, 13 Grad im Emsland und 11 Grad in Delmenhorst. Eine Sprecherin des DWD empfiehlt, in diesen Nächten zu lüften, da die Nächte in der nächsten Woche kontinuierlich wärmer werden.

Auch tagsüber steigen die Temperaturen in der kommenden Woche. Der DWD erwartet am Donnerstag 30 Grad. Dabei bleibt es überwiegend sonnig.