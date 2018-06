Weitere Kinder in Ferienanlage am Dümmer erkrankt

Zahlreiche Rettungswagen waren am Donnerstag zur Jugendeinrichtung am Dümmer gerufen worden. 32 Kinder und Betreuer einer Reisegruppe klagten über Übelkeit, Durchfall und Erbrechen. Foto: NWM-TV

Damme. Die Zahl der an Brechdurchfall erkrankten Kinder und Betreuer einer Gruppe aus Rheinland-Pfalz, die in einer Freizeiteinrichtung in Damme am Dümmer See untergebracht sind, ist seit Donnerstagabend noch einmal angestiegen. Die Betroffenen seien auf dem Weg der Besserung, sagte ein Sprecher des Landkreises Vechta.