Ursache für Massenerkrankung in Ferienanlage am Dümmer weiter unklar

Zahlreiche Rettungskräfte sind am Donnerstag zu der Jugend- und Freizeiteinrichtung am Dümmer See in Damme gerufen worden. Foto: NWM-TV

Damme. Nachdem 41 Kinder einer Gruppe aus Rheinland-Pfalz, die in einer Freizeiteinrichtung in Damme am Dümmer See untergebracht waren, am Donnerstag an Brechdurchfall erkrankt sind, ist die Ursache der Massenerkrankung auch am Freitagnachmittag noch unklar. Die Auswertung von Blut- und Stuhlproben dauert an.