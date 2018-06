Hannover. Niedersachsens Landesregierung bietet an, einen Teil der 234 Flüchtlinge auf dem Schiff „Lifeline“ vorerst aufzunehmen. Einen Vergleich zu den „Boat People“ aus den 1970ern lehnt Innenminister Boris Pistorius jedoch ab.

Das Land Niedersachsen ist bereit, eine begrenzte Anzahl von Passagieren des Schiffs „Lifeline“ aufzunehmen. Das sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwochmorgen in Hannover. „Voraussetzung ist, dass der Bundesinnenminister dafür den Weg frei macht. Wir appellieren an ihn, dies zu tun“, so Pistorius. Das Angebot gelte nur für Personen, die ihre Herkunft und ihre Identität in irgendeiner Form belegen könnten, stellte Pistorius klar. Was mit Personen ohne Papieren passieren soll, blieb offen. Dies sei Sache des Bundes, Niedersachsen stelle nur Hilfe in Aussicht. Pistorius zufolge gaben Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Vizeministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) grünes Licht für die Aktion.

„Kein Aufnahmeprogramm“

Bei dem Vorstoß handele es sich keinesfalls um ein Aufnahmeprogramm, betonte Pistorius vor Journalisten in Hannover – die Flüchtlinge würden in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht und müssten ein normales Asylverfahren durchlaufen.

234 Migranten harren den Angaben zufolge derzeit an Bord des vor Malta blockierten Schiffes aus. Malta will das Schiff nur anlegen lassen, wenn garantiert ist, dass andere EU-Staaten auch Flüchtlinge aufnehmen. Auch Berlin und Schleswig-Holstein bieten eine vorübergehende Aufnahme an. Auch aus Hamburg gebe es entsprechende Signale.

Pistorius stellte mehrfach klar, dass die Flüchtlinge dieselben Asylverfahren durchlaufen sollen wie andere Asylbewerber. Ein Vergleich mit den vietnamesischen „Boat People“ in den 1970er Jahren sei nicht passend. 1978 hatte der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) Flüchtlinge aus Südostasien ins Grenzdurchgangslager Friedland bringen lassen. Diese Kontingentflüchtlinge erhielten anders als Asylbewerber schnell einen Flüchtlingsstatus, der ihnen faktisch staatsbürgerliche Rechte einräumte. Derzeit beteiligt sich Niedersachsen an einem 2015 von Baden-Württemberg initiierten Sonderprogramm für vom IS verfolgte und missbrauchte Jesidinnen. (Mit dpa)