pm/zud Osnabrück. Eine Schulabschlussfeier ohne Zeugnisse: So musste am heutigen Freitag die Haupt- und Realschule in Twistringen (Lankdreis Diepholz) etwa 100 Schüler verabschieden. Unbekannte hatten in der Nacht zu Freitag die Zeugnisse gestohlen.