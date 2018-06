Reload Festival in Sulingen am 24. und 25. August

Aus Osnabrück fährt die Band Mr. Hurley & Die Pulveraffen zum Reload Festival nach Sulingen. Foto: Friso Gentsch

Sulingen. Vornehmlich aus den Bereichen Metal und Punk setzt sich das Line-up des Reload Festivals am 24. und 25. August zusammen. So sind Papa Roach, Kreator oder Sick of it all dabei. Aber es gibt auch Ausreißer wie die Osnabrücker Truppe Mr. Hurley & Die Pulveraffen.