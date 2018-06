Am Freitag und Samstag müssen wir uns auf starken Wind und Regen in den Landkreisen Osnabrück, Emsland und in Delmenhorst einstellen. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Am Freitag und Samstag müssen wir uns auf starken Wind und Regen in den Landkreisen Osnabrück, Emsland und in Delmenhorst einstellen. Und auch das Public Viewing am Samstag zum Spiel Deutschland gegen Schweden könnte ins Wasser fallen.