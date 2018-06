Ein Pferd hat sich am Mittwoch in Nordhorn so stark mit einem Anhänger verkeilt, dass nichts mehr ging. Symbolfoto: colourbox.de

Nordhorn. Ein Pferd hat sich am Mittwoch in Nordhorn so stark in mit einem Anhänger verkeilt, dass nichts mehr ging. Es kam nicht nach vorne, nicht nach hinten. Polizei und Feuerwehr mussten ausrücken.