Wünsche über Wünsche: Was soll mit der VW-Milliarde passieren?

Was soll mit der in der Dieselaffäre gegen Volkswagen verhängten Milliarden-Buße passieren? Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert unter anderem auch die Wiedereinführung von Weihnachtsgeld für alle Beamten. Foto: dpa

Hannover. Die in der Dieselaffäre gegen Volkswagen verhängte Milliarden-Buße weckt Begehrlichkeiten bei Politikern, Gewerkschafter und Verbänden. Konkrete Planungen stehen erst nach der Haushaltsklausur der Landesregierung am 24./25. Juni an. Das sind die bisher bekannten Forderungen.