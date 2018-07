Osnabrück. Jeder kennt das Gefühl. Alle reden davon: Philosophen, Soziologen, Politiker und nicht zuletzt Gehirnforscher. Manche streiten darüber. Doch was ist das eigentlich Heimat? Eine einfache Antwort gibt nicht. Daher haben wir 24 Menschen in unserer Region gefragt.

Unsere Fotografen Leserinnen und Leser im Nordwesten Deutschlands besucht, um genau das herauszufinden. Was ist für sie Heimat?

Die Herausforderung: Die Antwort musste sich auf einen Satz beschränken. Unsere Fotografen trafen bei ihrer Reise zwischen Nordsee und Teutoburger Wald auf viele faszinierende Menschen, die uns dankenswerterweise Einblicke in ihr Stück „Heimat“ geschenkt haben.

Herausgekommen sind 24 teils spektakuläre Aufnahmen, die nicht nur die Schönheit und Vielfalt des Nordens widerspiegeln, sondern auch Geschichten und Gefühle erzählen.

Im Fokus stehen Menschen wie Du und ich. Arbeitnehmer, Pensionäre, junge wie alte, aus allen Schichten und Milieus. Kellner, Tanzlehrerein, Friseur, Beamtin, Lkw-Fahrerin, Auszubildender, Restaurantbetreiberin. Hiergeborene kommen genauso zu Wort wie Hinzugezogene oder hierher Geflüchtete wie eine afghanische Familie, die jetzt in Hagen a.T.W. wohnt. Auch eine Ordensfrau ist dabei, die Jahrzehnte im Amazonasgebiet gelebt hat und nun wieder zurückgekehrt ist. Und ein Obdachloser, der sich selbst als Heimatloser bezeichnet. Es geht um Freiheit, aber auch um Kindheitsträume, Leidenschaften Sehnsüchte und Naturliebe. Unsere Videojournalisten haben bemerkenswerte Reportagen über die Menschen aus dem Norden gedreht, die uns verraten, was sie unter Heimat verstehen.

Maren Wibben macht den Anfang, die beim Windenergieanlagenhersteller Enercon in Aurich arbeitet und Reiten liebt. Nahezu jeden Tag werden dann neue Protagonisten hinzukommen.

Maren Wibben (24) aus Aurich

Maren Wibben, geboren und aufgewachsen in Aurich, arbeitet beim Windenergieanlagen Hersteller Enercon. Mit ihrem Wallach Pino reitet sie in ihrer Freizeit am liebsten durch das "Goldmoor" und an den "Silbersee" in Tannenhausen.



"Heimat ist für mich, wenn ich nach meinem Bürojob mit meinem Pony den Feierabend in der Natur Ostfrieslands genießen darf." Maren Wibben (24) aus Aurich