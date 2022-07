ARCHIV - Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Ermittlungen 13-Jähriger rassistisch beleidigt und getreten Von dpa | 08.07.2022, 15:13 Uhr

Auf dem Weg nach Hause ist ein 13-jähriger Junge in Braunschweig von einem unbekannten Mann angegriffen und verletzt worden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann den 13-Jährigen am Donnerstagabend an einer Straßenbahnhaltestelle angesprochen und rassistisch beleidigt. Anschließend verfolgte er ihn über eine Straße.