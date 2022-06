ARCHIV - Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner Celle 13-Jährige stirbt bei Unfall: Fahrer flüchtet Von dpa | 11.06.2022, 15:59 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der B214 in Hambühren ist ein 13 Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen. Wie die Polizeiinspektion Celle am Samstag mitteilte, wollte ein 41-Jähriger am späten Freitagabend mit seinem Fahrzeug nach links auf die Bundesstraße einbiegen, als es zum Zusammenprall mit einem größeren Auto kam. Der 41-Jährige, seine 44 Jahre Beifahrerin und eine 15-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 13-Jährige, die sich ebenfalls in dem Auto des 41-Jährigen befand, starb noch an der Unfallstelle.