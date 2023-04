Rettungshubschrauber Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/ up-down up-down Unfall 13-Jähriger von Trecker erfasst und schwer verletzt Von dpa | 15.04.2023, 13:13 Uhr

Ein 13-Jähriger ist in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) von einem Trecker angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge stieg am Freitagmittag an der Haltestelle aus dem Schulbus und wollte hinter dem Bus die Straße überqueren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Traktor kam aus der entgegengesetzten Richtung des Busses und erfasste den 13-Jährigen. Mit einem Rettungshubschrauber kam der Junge in ein Krankenhaus.