Landkreis Diepholz 13-Jähriger droht in Schule mit Messer in der Hand Von dpa | 15.02.2023, 18:58 Uhr

Ein 13-Jähriger soll in einer Realschule in Syke (Landkreises Diepholz) mit einem Messer in der Hand Drohungen gegenüber Schülern ausgesprochen haben. Die Polizei nahm den Jugendlichen am Mittwoch vorübergehend fest. Dieser bestritt, seine ehemalige Schule mit der Absicht betreten zu haben, eine Gewalttat zu begehen, wie die Polizei mitteilte. Er habe Freunde besuchen wollen.