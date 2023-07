Rettungswagen Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down Wesermarsch 13-Jähriger baut Unfall mit Auto und wird verletzt Von dpa | 28.07.2023, 15:19 Uhr | Update vor 8 Min.

Ein 13-Jähriger ist bei einer Spritztour mit einem Auto in Ovelgönne im Landkreis Wesermarsch in einem Graben gelandet. Er sei in einer scharfen Kurve nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Anschließend stürzte der Wagen in einen Wassergraben. Der 13 Jahre alte Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und wurde am Donnerstagnachmittag leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie der Junge an das Auto kam, war zunächst unklar.