13-jährige Studentin sieht sich nicht als Streberin

Die 13-jährige Adela Poteri würde am liebsten schon jetzt in die USA ziehen und für die US-Raumfahrtbehörde Nasa arbeiten. „Das wäre mein Traum“, sagte die Schülerin aus der Nähe von Hannover der Deutschen Presse-Agentur. „Leider darf ich erst in zwei Jahren mein Abi schreiben, obwohl ich jetzt schon dazu bereit wäre“, bedauert sie. „Das Schulsystem ist nicht für mich gemacht.“