jma/pm Bad Bentheim. Eine 17-Jährige ist in Bad Bentheim mit einer Glasscheibe verletzt worden, nachdem sie und ihr Freund mit zwei Männern in Streit geraten ist. Die Polizei ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, ist am Montagnachmittag ein 21-jähriger Mann an der Hilgenstiege in Bad Bentheim mit zwei Männern in Streit geraten. Als seine 17-jährige Freundin dazu kam, griffen die beiden Männer den 21-Jährigen an und schlugen und traten auf ihn ein. Anschließend griffen sie die 17-Jährige mit einer Glasscheibe an und verletzten sie am Bauch.

Auto mit niederländischem Kennzeichen

Die Angreifer waren mit einem schwarzen Mercedes oder Audi mit niederländischem Kennzeichen unterwegs. Sie sollen türkisch gesprochen haben. Einer der Männer hatte auffällig blaue Augen und kurze schwarze Haare. Er war Ende 20 und trug ein schwarzes Hemd, eine schwarze Hose und schwarze Sportschuhe der Marke Nike. Der andere Mann soll Anfang 30 gewesen sein. Er hatte gegelte schwarze Haare und war ebenfalls schwarz gekleidet. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter (05922) 98 00 melden.