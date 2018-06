Hannover. Die Temperaturen steigen in Niedersachsen. Wie stark, das soll ein Klimareport nachzeichnen, der der Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte nachspürt. Ein beunruhigender Trend ist aber bereits klar.

Niedersachsen muss sich künftig auf mehr heiße Sommertage und weniger Frosttage einrichten. Das ist eine Erkenntnis des Klimareports, dessen Ergebnisse der Deutschen Presse-Agentur vorlagen. Umweltminister Olaf Lies (SPD) will den knapp 50-seitigen Bericht am Dienstag (11.30 Uhr) in Hannover vorstellen.

Verschiebung der Niederschläge

Nach den Erkenntnissen der Autoren sind die Temperaturen in Niedersachsen seit Beginn der Industrialisierung deutlich angestiegen, was auch zu einer Verschiebung der Niederschläge ins Winterhalbjahr führt. „Der Klimaschutz duldet keinen Aufschub mehr, wir müssen den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren und Anpassungsstrategien für die Folgen des Klimawandels entwickeln“, sagte Lies im Vorfeld der Veröffentlichung.

50-seitiger Bericht

Wesentlichen Anteil an der Erstellung des Klimareports hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD), der entsprechende Berichte den jeweiligen Bundesländern anbietet. Darin geht es etwa um die Frage, ob es mehr Sonnentage als früher gibt oder sich die Regenmenge zwischen Harz und Nordseeküste signifikant verändert hat. Der knapp 50-seitige Bericht soll auch der zu erwartenden Klimaentwicklung der kommenden Jahre nachspüren und eine Wissensgrundlage für Anpassungsmaßnahmen darstellen.

Für das Agrar- und Küstenland hat die Klima-Beobachtung nicht nur wegen zunehmender Extremwetterlagen eine herausgehobene Bedeutung, sondern auch wegen des befürchteten Anstiegs des Meeresspiegels.