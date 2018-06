Hat Martin Luther mit der Reformation den Weg zum heutigen Selbstverständnis des Menschen geebnet? Die Antwort auf diese Frage ist zwischen Befürwortern und Gegnern des Reformationstags umstritten. Foto: dpa

Hannover. Niedersachsen bekommt nach monatelanger Debatte voraussichtlich am Dienstagnachmittag einen neuen Feiertag: Der Landtag will den 31. Oktober beschließen. Doch der Widerstand hält an.