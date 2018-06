Hannover. Der Regierungskrach im Bund um die richtige Asylpolitik belastet aus Sicht von Grünen und FDP zunehmend die Arbeit der Groko in Niedersachsen. Sie wollen nun wissen, wer bei der Innenpolitik das Sagen hat: Innenminister Pistorius oder die CDU.

Der Asylstreit in der Großen Koalition im Bund belastet nach Ansicht der Opposition zunehmend auch die Regierung im Land. FDP und Grüne in Niedersachsen sehen in Sachen Innenpolitik einen Riss zwischen SPD und CDU, den sie an diesem Donnerstag im Landtag aufarbeiten wollen. Anlass ist ein Konzept für Ankerzentren in Niedersachsen, welches die CDU-Fraktion am vergangenen Freitag vorgestellt hat. Dies soll dem SPD-Teil der Regierung zuvor nicht bekannt gewesen sein, auch das Innenministerium von Boris Pistorius (SPD) gab sich überrascht.

„Ein Alleingang nach dem anderen“

Die Grünen haben eine Aktuelle Stunde zum Thema angemeldet. Fraktionschefin Anja Piel warf SPD und CDU in der Innenpolitik „einen Fehlpass, eine Blutgrätsche, einen Alleingang nach dem anderen“, vor. Mit seiner offenen Sympathie für den Asylkurs von CSU-Innenminister Horst Seehofer trage CDU-Landeschef „Bernd Althusmann das Chaos von Berlin nach Hannover“. Althusmann hatte im unionsinternen Streit in der vergangenen Woche Verständnis für die CSU gezeigt. „Ich glaube, Seehofer zielt mit seinen Vorschlägen in die richtige Richtung “, sagte der CDU-Landesvorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. Auch CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer erklärte, inhaltlich sei man Seehofer durchaus nahe.

Piel: CDU übernimmt Deutungshoheit

Piel zufolge gerate die SPD im Land angesichts der Vorschläge aus der CDU in Sachen Flüchtlingspolitik in die Defensive. „Ich bin überrascht, dass der Unterlegene bei der Landtagswahl die Deutungshoheit übernimmt“, sagte Piel.

Die FDP will am Donnerstag in einer dringlichen Landtags-Anfrage von der Groko wissen, wer nun für die innenpolitischen Konzepte der Landesregierung zuständig ist. Die Koalitionspartner SPD und CDU stünden bei dem Thema in einer dauerhaften Konkurrenz zueinander, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. „Beide wollen sich im Bereich der auf Kosten des jeweils anderen profilieren. Dabei vergessen sie, dass sie eine gemeinsame Regierung und damit eine gemeinsame Verantwortung für Niedersachsen haben“, sagte Birkner.