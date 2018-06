Emmerthal. Angler haben am Weserufer im Kreis Hameln-Pyrmont eine riesige Würgeschlange entdeckt. Es handele sich um einen dreieinhalb Meter langen Tigerpython, der für Menschen durchaus gefährlich sein könne, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Experte habe die Schlange eingefangen. Sie wurde zunächst im Zoo in Bad Pyrmont untergebracht. Wenn ein Tigerpython sich bedroht fühlt, beißt er unter Umständen zu und kann ein Opfer dann zu Tode würgen.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Schlange aus einem Zirkus entkommen war, der vergangene Woche in der Ortschaft Emmerthal, etwa 250 Meter vom Fundort entfernt, Station gemacht hatte. Das Fehlen des Tieres hatte dort niemand bemerkt, weil es in einem Zirkuswagen in einer Art Höhle lebt und nicht täglich gefüttert wird.

Strafrechtlich sei dem Zirkus trotz der vom Python ausgehenden theoretischen Gefahr nichts vorzuwerfen, berichtete die Polizei. Das Unternehmen soll jetzt aber vom Veterinäramt kontrolliert werden.