Neuenhaus. Vier Verletzte sind die Bilanz eines aus dem Ruder gelaufenen Familienstreits in der Grafschaft Bentheim.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden ein 13-jähriges Mädchen, ein 50-jähriger Mann und ein 18-Jähriger so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Streit war am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. In seinem Verlauf gingen die Familienmitglieder mit diversen Gegenständen aufeinander los.

Insgesamt leitete die Polizei acht Strafverfahren ein, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Beim vierten Verletzten handelt es sich um einen 34-jährigen, der nur leichte Verwundungen erlitt.