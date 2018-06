Oldenburg. Im Fall einer seit Juni 2017 vermissten 55-jährigen Frau aus Oldenburg haben die Ermittler einen Tatverdächtigen in Nordrhein-Westfalen festgenommen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sitzt der 56-jährige Pole wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes inzwischen in Untersuchungshaft. Die Beamten hatten den Mann am Mittwoch in dessen Wohnung angetroffen. Sie suchen weiter nach einem bislang unbekannten mutmaßlichen Mittäter.

Danuta L., die polnisch und gebrochen deutsch spricht, wird seit dem 24. Juni 2017 vermisst. Nach der Tat benutzten zwei Männer mehrfach die EC-Karte der Verschwundenen. Beim Geldabheben wurden sie gefilmt, hatten sich dabei aber vermummt. Ihr Auto wurde im Februar 2018 auf einem Parkplatz unter einer Autobahnbrücke in Bremen gefunden.

Die Polizei in Oldenburg hat eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung des Verschwindens und im Falle einer Straftat zur Ermittlung des Täters führen.